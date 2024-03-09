中國大陸駐日本大使館網站消息，中國大陸駐日本使館發言人8日就部分日媒「歪曲解讀」外商在中國投資情況答記者問。指出相關報導與事實嚴重不符，中國引資結構持續優化。

有記者提問：近期，有日媒援引中方2月18日公布的國際收支平衡數據稱，中國去年外商直接投資下跌8成，達30年來新低，請問發言人對此有何評論？

中駐日使館發言人回應：部分日媒選擇性引用有關統計數據，並歪曲解讀外商在中投資情況，炒作所謂「外資出逃」敘事。相關報導與事實嚴重不符。

2023年中國新設立外商投資企業5萬3766家，同比增長39.7％。實際使用外資1.1兆元人民幣，盡管同比下降8％，但規模僅次於2021年、2022年，處於歷史第三高，穩居全球前列。中國引資結構持續優化，高技術產業引資占比達到37.4％。

今年以來，中國繼續保持對外商投資的強大吸引力。1月，在中新設外商投資企業4588家，同比增幅高達74.4％。從行業看，高技術製造業實際使用外資金額增長40.6％，越來越多跨國企業選擇在華設立研發中心。總的來看，大部分跨國公司看好中國市場長期發展前景，對投資中國依然充滿信心。

中國堅持高水準對外開放，將繼續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，為各國企業赴中投資興業提供更多支持便利。