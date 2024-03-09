【時報-台北電】2024年2月營收金控公司表現如何？哪些公司繳出佳績？成為存股族關注的焦點，時報資訊不斷電連續整理報導！截至8日累計10家金控公司已公布營收成績單，根據統計，7檔累計營收創同期新高，單月營收王及單月成長王為富邦金(2881)新光金(2888)；累計營收王及累計成長王則為富邦金(2881)；法人掃貨王則由兆豐金(2886)搶下。

營收金額表現上，「單月營收」富邦金(2881)以256.31億元稱霸，「累計營收」富邦金(2881)以642.18億元居冠。年成長幅度表現上，「單月」由富邦金(2881)以年成長244.85%排第一、第一金(2892)以年衰退3.68%居末；「累計」由富邦金(2881)以年成長172.37%表現最佳。法人籌碼方面，近10日三大法人最愛掃貨標的為兆豐金(2886)，買超張數達2.06萬張、買超金額為8.10億元。近10日慘淪三大法人最大提款機為新光金(2888)，賣超張數達5.30萬張、賣超金額為4.35億元。

●金控營收績效龍虎榜：(以單月YoY排序)

1.富邦金(2881)2月營收256.31億元，年增244.85%、月減33.58%，累計營收642.18億元，年增172.37%，近10日三大法人買超1.93萬張、買超金額13.17億元。

2.新光金(2888)2月營收63.83億元，年增92.87%、月增50.90%，繳出月增年增雙成長佳績；累計營收106.12億元，年增87.50%，近10日三大法人賣超5.30萬張、賣超金額4.35億元。

3.玉山金(2884)2月營收46.00億元，年增27.29%、月減31.16%，創單月同期新高、累計營收112.82億元，年增14.12%，創同期新高；近10日三大法人賣超1.47萬張、賣超金額3.41億元。

4.兆豐金(2886)2月營收68.52億元，年增19.62%、月減13.42%，創單月同期新高、累計營收147.67億元，年增23.72%，創同期新高；近10日三大法人買超2.06萬張、買超金額8.10億元。

5.永豐金(2890)2月營收46.62億元，年增17.14%、月減22.55%，創單月同期新高、累計營收106.81億元，年增29.64%，創同期新高；近10日三大法人買超2.02萬張、買超金額4.06億元。

6.合庫金(5880)2月營收45.74億元，年增7.28%、月減24.05%，創單月同期新高、累計營收105.96億元，年增15.67%，創同期新高；近10日三大法人賣超0.07萬張、賣超金額0.17億元。

7.台新金(2887)2月營收67.31億元，年增6.57%、月減18.54%，創單月同期新高、累計營收149.94億元，年增16.39%，創同期新高；近10日三大法人賣超1.49萬張、賣超金額2.52億元。

8.華南金(2880)2月營收47.42億元，年增4.37%、月減20.35%，創單月同期新高、累計營收106.95億元，年增16.24%，創同期新高；近10日三大法人買超0.04萬張、買超金額0.12億元。

9.國票金(2889)2月營收6.04億元，年減2.40%、月減21.14%，累計營收13.70億元，年增17.11%，近10日三大法人買超0.48萬張、買超金額0.60億元。

10.第一金(2892)2月營收55.88億元，年減3.68%、月減15.90%，累計營收122.33億元，年增2.49%，創同期新高；近10日三大法人賣超1.80萬張、賣超金額4.83億元。(編輯：財經內容中心)

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