大陸央視新聞9日報導，根據大陸兩會2024年預算報告，中國大陸財政收支均將達到歷史新高，差額相比也去年進一步擴大。大陸全國一般公共預算收入22兆3950億元（人民幣，下同），增長3.3％。全國一般公共預算支出28兆5490億元，增長4％。值得注意的是，今年盡管全國財政收入保持增長，但財政收支矛盾依然較大。在這種情況下，如何看待收支壓力呢？

粵開證券研究院院長、中國稅務學會常務理事羅志恒稱，財政支出規模超過28兆（元），是歷史新高數據，實際上也反映出財政在加力。

中國財政科學研究院宏觀經濟研究中心主任石英華認為，鞏固經濟回升向好的勢頭，要促進經濟高品質發展，要保障和改善民生，方方面面其實都需要財政支出。其實還是體現講國家帳本要在保障民生、促進發展（釋放）積極訊號。

石英華表示，從短期看，首先解決的矛盾是要促進經濟進一步回升向好和高品質發展，隨著經濟發展，財政收入才會實現更好增長。從另外一方面看，未來隨著經濟的回升向好，跨年度實現平衡是有保障的。

北京國家會計學院副院長李旭紅指出，當前特別強調新質生產力，新質生產力附加值更高，創造的價值更高，所以稅源的這種涵養它應該更為有利。在經濟恢復，財政收入增長之後，收支之間結構會繼續優化。

此外，專家認為，在財政收支矛盾加大的情況下，更要強調「提質增效」，把同樣的錢花出更大的成效，加強財政政策與其他政策協調聯動，著力提升促進高品質發展的效果。

今年，積極的財政政策要「適度加力」，赤字、專項債、超長期特別國債、稅費優惠等關鍵字，都在財政政策工具箱裡。

3％，這是今年的赤字率安排，和去年初預算水準一樣。專家分析，這樣安排不僅符合中國經濟運行整體向好的客觀實際、向外界釋放積極的訊號，也有利於控制政府負債率、增強財政可持續性，為應對將來可能出現的風險挑戰預留政策空間。雖然赤字率還是3％，但由於GDP分母大了，所以赤字規模也變大了。

石英華稱，（今年）比去年年初預算的（全國赤字）規模多了，去年是3.88兆（元），今年是4.06兆（元）。

此外，根據預算報告，今年，中國政府債券規模明顯增加，新增地方政府專項債券3.9兆元，新增發行超長期特別國債1兆元。

羅志恒指出，大陸的專項債多了1000億（元），超長期特別國債1兆（元），這樣的話財政支出力度是在加力的

在稅費優惠方面，今年中國將重點支持科技創新和製造業發展。一系列財政工具共同作用，將持續推動中國經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

糧食安全是國之大者。在財政支出中，農林水支出僅次於教育、社會保障和就業，排在第三位。

2024年，大陸全國一般公共預算支出中，農林水支出25261億元，比上年執行數增長5.1％。這些錢主要用於農業農村、林業和草原、水利、鞏固脫貧攻堅成果，銜接鄉村振興等方面。

大陸財政部農業農村司副司長魏高明稱，糧食安全是國之大者，近年來，財政部門積極聽取人大代表建議，不斷優化政策供給。像十四屆全國人大一次會議上，黑龍江代表團曾提出建議要加強黑土地保護，大陸財政部多次開展實地調研，有針對性地採取了三項支持措施。

魏高明表示，安排資金將近50億元支持東北地區重點區域黑土地的保護和利用，去年一年（實施保護性耕作）面積已經超過9000萬畝。第二就是支持東北地區包括黑土地保護地區的侵蝕溝治理，有兩個管道，一個是通過正常財政預算，第二就是去年第四季增發國債，這兩塊去年一年就超過了一百億（元）。第三個就是支持高標準農田建設，優先向黑土地保護區域東北地區傾斜。

中國的社會保障體系，離不開醫療衛生領域。近年來，中國城鄉居民醫保人均財政補助標準持續提高。

根據預算報告，2024年，大陸全國一般公共預算支出中，衛生健康支出達到2兆2836億元。同時，中國要持續推動提升醫療衛生服務能力，城鄉居民基本醫療保險人均財政補助標準提高30元，達到每人每年670元。

天津市醫保局待遇保障處工作人員鄧旭峰說，醫保部門正與財政部門銜接落實新增補助政策，預計在年中完成。目前，天津醫保政策已覆蓋近95％常住人口，約有540多萬人參保，通過政策減輕居民就醫報銷負擔。

此外，根據預算報告，2024年，基本公共衛生服務經費人均財政補助標準提高5元，達到每人每年94元。

數據顯示，經過持續努力，中國已經建成世界上規模最大的教育體系、社會保障體系、醫療衛生體系，基本養老保險覆蓋近11億人，醫保參保人數超過13億，4400萬人被納入低保和特困救助範圍，每年約1億人次的家庭經濟困難學生享受到國家資助，1.59億名義務教育階段的學生免除學雜費並獲得免費教科書。