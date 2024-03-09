【時報-台北電】盤點2024年2月上市櫃累計營收寫新猷，且殖利率豐碩之高顏「殖」股，股價有望戰勝大盤，挑戰股利股價雙贏，「時報資訊」一網打盡，不斷電連續整理報導！截至8日共1528家公司已公布營收成績單，其中273家累計營收創歷史新高，上市公司計有145檔、上櫃公司計有128檔。上市櫃權重股，潤泰新(9945)大樹(6469)愛山林(2540)等35檔5年平均殖利率逾5%，其中更有7檔5年平均殖利率高達10%以上。

累計營收寫新猷個股中，篩選上市300大、上櫃100大市值股，5年平均殖利率>5%共35檔，依殖利率排序，前20大分別為潤泰新(9945)大樹(6469)愛山林(2540)鈊象(3293)裕融(9941)潤弘(2597)材料-KY(4763)健喬(4114)永信建(5508)昇佳電子(6732)統一證(2855)合一(4743)台新金(2887)聖暉*(5536)玉山金(2884)朋億*(6613)聯邦銀(2838)台中銀(2812)亞力(1514)中租-KY(5871)

近10日加權指數漲4.95%、上櫃指數漲0.16%，進一步分析上市櫃權重股累計營收創新高，且5年平均殖利率逾5%的個股，近10日股價波段表現勝大盤，其中上市個股以亞力(1514)漲逾25.29%，表現最為搶眼，統一證(2855)潤弘(2597)名列第二及第三名，分別為漲13.55%及漲10.29%。上櫃個股鈊象(3293)以漲逾31.01%，拔得頭籌，其次為朋億*(6613)永信建(5508)，分別為漲11.15%及漲8.01%；上市櫃權重股在業績繳出漂亮成績單，殖利率豐碩，股價又表現相對大盤強勢下，有望持續吸引市場的目光，挑戰股利股價雙贏。

●累計營收登天，5年平均殖利率>5%排行：

※上市個股前十大

1.潤泰新(9945)殖利率達25.21%，近10日波段跌3.24%。

2.愛山林(2540)殖利率達21.83%，近10日波段漲2.05%。

3.裕融(9941)殖利率達14.28%，近10日波段跌12.94%。

4.潤弘(2597)殖利率達13.91%，近10日波段漲10.29%。

5.材料-KY(4763)殖利率達10.26%，近10日波段漲2.45%。

6.統一證(2855)殖利率達7.44%，近10日波段漲13.55%。

7.台新金(2887)殖利率達7.20%，近10日波段漲2.59%。

8.玉山金(2884)殖利率達6.96%，近10日波段漲3.27%。

9.聯邦銀(2838)殖利率達6.71%，近10日波段漲4.26%。

10.台中銀(2812)殖利率達6.56%，近10日波段漲8.23%。

※上櫃個股

1.大樹(6469)殖利率達22.29%，近10日波段跌3.10%。

2.鈊象(3293)殖利率達18.44%，近10日波段漲31.01%。

3.健喬(4114)殖利率達9.10%，近10日波段跌3.84%。

4.永信建(5508)殖利率達8.66%，近10日波段漲8.01%。

5.昇佳電子(6732)殖利率達7.87%，近10日波段跌5.44%。

6.合一(4743)殖利率達7.35%，近10日波段跌2.56%。

7.聖暉*(5536)殖利率達7.20%，近10日波段跌4.89%。

8.朋億*(6613)殖利率達6.95%，近10日波段漲11.15%。

9.力致(3483)殖利率達5.93%，近10日波段跌7.35%。

10.台星科(3265)殖利率達5.27%，近10日波段跌4.94%。(編輯：財經內容中心)

※以上殖利率係以息值與權值合併計算。

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