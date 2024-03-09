【時報-台北電】2024年2月上市櫃營收哪些公司創下歷史最旺2月營收，且為盤面上人氣熱門競逐標的？「時報資訊」不斷電連續整理報導！截至8日累計1528家公司已公布營收成績單，共計191家創下歷史最旺2月營收，其中緯創(3231)、台積電(2330)及華泰(2329)等個股，單月業績不但改寫歷史同期之最，且各擁題材，躍居盤面上人氣的熱門焦點，近10日上市最強人氣王為緯創(3231)，累計成交81.43萬張；上櫃則為新復興(4909)，累計成交19.07萬張。
2月營收創同期新高個股，上市公司計有99檔、上櫃公司計有92檔，大多分布在生醫業、半導體及金融業等類股。在成交量方面，因業績題材受矚目躍居短線盤面上熱門股標的，依近10日成交量排序，上市公司前10大個股分別為緯創(3231)、台積電(2330)、華泰(2329)、長榮航(2618)、英業達(2356)、玉山金(2884)、技嘉(2376)、森崴能源(6806)、台通(8011)及堤維西(1522)。上櫃公司前10大個股分別為新復興(4909)、兆利(3548)、欣銓(3264)、宏捷科(8086)、康和證(6016)、中裕(4147)、台星科(3265)、佳邦(6284)、正德(2641)及福邦證(6026)。
最旺2月營收股，上市櫃人氣前30%個股，進一步觀察法人近期動態，三大法人近10日偏多站在買方個股，上市公司以台積電(2330)、長榮航(2618)及台中銀(2812)法人買超最為踴躍，分別掃入13.10萬張、2.39萬張及2.29萬張。上櫃公司鎖定標的則為康和證(6016)、福邦證(6026)及正德(2641)，分別買超0.58萬張、0.54萬張及0.47萬張。上市櫃台積電(2330)及康和證(6016)等個股，在各擁題材業績有底氣，盤面人氣交易相當熱絡，加上有法人加持，可望成為攻守兼備標的，持續吸引盤面資金聚攏。
●2月營收創同期新高，人氣爆棚股排行：
※上市個股前五大
1.緯創(3231)近10日成交量81.43萬張；近10日三大法人賣超4.06萬張、賣超金額46.22億元。
2.台積電(2330)近10日成交量59.87萬張；近10日三大法人買超13.10萬張、買超金額959.56億元。
3.華泰(2329)近10日成交量50.62萬張；近10日三大法人賣超3.93萬張、賣超金額28.19億元。
4.長榮航(2618)近10日成交量36.16萬張；近10日三大法人買超2.39萬張、買超金額7.85億元。
5.英業達(2356)近10日成交量32.39萬張；近10日三大法人買超1.04萬張、買超金額5.76億元。
※上櫃個股前五大
1.新復興(4909)近10日成交量19.07萬張；近10日三大法人買超0.06萬張、買超金額0.41億元。
2.兆利(3548)近10日成交量12.51萬張；近10日三大法人買超0.21萬張、買超金額6.22億元。
3.欣銓(3264)近10日成交量10.53萬張；近10日三大法人買超0.12萬張、買超金額1.29億元。
4.宏捷科(8086)近10日成交量9.33萬張；近10日三大法人買超0.01萬張、買超金額0.05億元。
5.康和證(6016)近10日成交量7.34萬張；近10日三大法人買超0.58萬張、買超金額0.86億元。(編輯：財經內容中心)
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