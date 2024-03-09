【時報記者莊丙農台北報導】國票金(2889)2月稅後淨利1.88億元，累計前2月稅後淨利4.07億元，每股稅後盈餘為0.12元，2月底每股淨值12.21元。其中票券子公司票債券業務受惠於授信業務利差上升與股債交易投資利益增長，前2月份收益，較去年度同期成長17.13％；而證券子公司在經紀及自營業務，受惠今年以來股市交投熱絡，獲利較去年同期大幅增長，前2月累積獲利較去年同期成長53％，惟國票金控整體累計前2月獲利較同期略為衰退，為創投子公司因投資部位評價及處分利益較去年同期減少所致。

3月8日國票金控受邀擔任「金融xESG研究聯誼平台」業界交流分享座談會2024年第一場輪值主席，由「台北金融研究發展基金會」、「BSI英國標準協會」與「Google台灣」共同推動。深知金融業對整體產業永續轉型扮演關鍵角色，董事長魏啟林全力支持綠色金融發展，親自出席本場業界交流分享座談會，期能發揮金融影響力，促進金融共好的永續未來。

魏啟林指出，子公司國票領先同業承作第一個太陽能電站的授信案，不僅認同且支持政府發展再生能源政策，更認為這是授信業務的藍海市場，在董事會的支持下，相關主管及同仁提出綠能融資的授信發展策略，並且作為我們在授信業務的重點發展項目，是同業中承作太陽光電融資的先行者，2022年不僅創下國內票券公司主辦太陽能電廠聯貸案首例，同時開發漁電共生新型態經濟模式融資業務，創造社會正向影響力，連續4年獲頒經濟部能源署優良太陽光電系統光鐸獎，多面向的綠色融資帶動整體授信業務大幅成長和利差提升，2023年底國際票券綠能環保產業授信餘額占整體企業授信餘額比例約12.14％，促成永續與業務績效正向循環。

魏啟林提到，雖國票是一個規模較小的利基型金控，業務著重在批發性的金融業務，但一直以來同仁都相當的了解金融機構是屬於特許行業，具有高度的社會責任功能，在永續金融的道路上，結伴而行，共襄盛舉，支持政府的再生能源政策，我們責無旁貸。未來，也會在貨幣市場扮演積極的角色，尤其在免保票券市場，目前正透過公會在規劃綠色票券的認證及發行機制，期許藉由市場的力量，將金融市場的游資導向ESG發展，發揮金融影響力。

本次交流分享座談輪值主席昨日下午舉行，由李憲宗處長分享國票金控集團太陽能投融資的發展與經驗，同時邀請綠能產業專家顏文治顧問，說明綠電及儲能在台灣的發展，掌握再生能源的市場與機會。第二階段研究專題分享，由台灣經濟研究院周霞麗副院長及KPMG安侯建業陳世雄執行副總經理揭開序幕，探討氣候變遷可能對金融體系帶來的影響，並透過AI識別風險並做出正確決策達到有效管理，為金融界面對候變遷風險做好因應準備。透過產業專家的分享和會後交流，國票金控和金融同業一同激盪出新的啟發，攜手推動台灣低碳能源轉型。