【時報記者莊丙農台北報導】國泰金(2882)2月稅後淨利達109.9億元，累計前2月稅後淨利203.9億元，每股盈餘1.41元。子公司國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信前2月累計稅後淨利續創同期新高。
國壽2月稅後淨利75.2億元，累計稅後淨利122.4億元，主要反映資本利得及經常性收益挹注。2月初年度保費及初年度等價保費分別為57億元及36億元。
2月受惠美國企業財報獲利表現優於市場預期，激勵股市大幅上漲，國壽伺機實現資本利得；另市場修正對Fed降息預期，帶動美元反彈，台幣兌美元單月貶值0.9％，匯兌利得有助緩和避險成本壓力，加以經常性收益持續挹注，帶動整體獲利表現。在資本方面，2月淨值比逾8%，RBC亦遠高於300％。
國泰世華銀行2月稅後淨利31.5億元，累計前2月稅後淨利71.2億元，年成長15％。升息循環帶動外幣商品利率走升，持續佈建外幣有價證券部位，帶動淨利收穩定成長；截至2月底逾放比率為0.12％，備抵呆帳覆蓋率為1370%，資產品質維持穩健。
國泰產險簽單保費維持雙位數成長，各險獲利穩定成長：國泰產險2月份稅後淨利1.0億元，累計稅後淨利較去年同期大幅成長47％達5.6億元，為歷年同期次高。2月簽單保費23.3億元，累計簽單保費達57.6億元，年成長24％。
國泰證券2月稅後淨利2.2億元，累計稅後淨利5.4億元，年成長98％，主要因市場對FED降息預期樂觀看待及AI相關題材持續發酵，帶動整體台股市場活絡。截至2月底國泰證券台累計經紀市佔率達4.08％，台股定期定額累計投資金額突破80億元，雙雙創下歷史新高。
國泰投信2月稅後淨利2.0億元，累計稅後淨利3.8億元，較去年同期成長69％，總管理資產規模穩居市場第一達新台幣1.76兆元，續創歷史新高。債市方面，美國經濟優於預期、就業市場強勁，聯準會降息時程延後，美債殖利率出現彈升，惟投資人認為下半年仍將進入降息循環，持續加碼債券相關產品，「國泰20年美債(00687B)」 及「國泰10Y+金融債(00933B)」ETF已再次進行追加額度以滿足投資人需求。
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