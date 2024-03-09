美媒搶先披露，台積電美國亞利桑納州新廠，預計獲得美國政府提供的50億美元補助，目前台積電與商務部尚未做出回應，確切金額仍有待官方進一步公告。此事引起PTT論壇網友們熱烈回應，許多人拿英特爾可獲得至少100億美元的補助來比較，批評美國政府追求晶圓製造在地化，只是想讓當地廠商獨強。

路透社引述彭博報導指出，台積電在亞利桑那州新廠投資約400億美元，2022美國晶片法案則會提供527億美元的資金供所有晶片商及供應鏈廠商申請，各廠商能夠拿到金額將陸續公開。

目前無法確定英特爾從晶片法案拿到的完整金額是多少，但先前傳出美國政府將給英特爾大約100億美元的補助，其中35億美元將用於生產軍事和情報項目的先進半導體，確切金額仍有待官方確認。

對比台積電的50億美元補助，許多網友替「護國神山」抱不平，「50億鎂填牙縫夠嗎？」、「現在是怕美國還要押著你繼續蓋第二座，變無底洞就慘」、「親兒子給100億外加商務部長承諾」、「有夠小氣，吃相難看」、「不易外，最終還是只想要當地廠商獨強而已。」

此外，有網友提到日本場的大手筆補助，對比美國可說是誠意十足，「有點誠意至少像日本千億，單位用美金」、「看看日本看看美國，誰把台積當白癡各種凹，一目了然」、「沒辦法你太強，美國一定壓制你，現在要跟日本德國合作」、「日本多蓋跟蓋德國廠，拉攏日本歐盟來抗衡美國。」