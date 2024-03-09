美媒搶先披露，台積電美國亞利桑納州新廠，預計獲得美國政府提供的50億美元補助，目前台積電與商務部尚未做出回應，確切金額仍有待官方進一步公告。此事引起PTT論壇網友們熱烈回應，許多人拿英特爾可獲得至少100億美元的補助來比較，批評美國政府追求晶圓製造在地化，只是想讓當地廠商獨強。
路透社引述彭博報導指出，台積電在亞利桑那州新廠投資約400億美元，2022美國晶片法案則會提供527億美元的資金供所有晶片商及供應鏈廠商申請，各廠商能夠拿到金額將陸續公開。
目前無法確定英特爾從晶片法案拿到的完整金額是多少，但先前傳出美國政府將給英特爾大約100億美元的補助，其中35億美元將用於生產軍事和情報項目的先進半導體，確切金額仍有待官方確認。
對比台積電的50億美元補助，許多網友替「護國神山」抱不平，「50億鎂填牙縫夠嗎？」、「現在是怕美國還要押著你繼續蓋第二座，變無底洞就慘」、「親兒子給100億外加商務部長承諾」、「有夠小氣，吃相難看」、「不易外，最終還是只想要當地廠商獨強而已。」
此外，有網友提到日本場的大手筆補助，對比美國可說是誠意十足，「有點誠意至少像日本千億，單位用美金」、「看看日本看看美國，誰把台積當白癡各種凹，一目了然」、「沒辦法你太強，美國一定壓制你，現在要跟日本德國合作」、「日本多蓋跟蓋德國廠，拉攏日本歐盟來抗衡美國。」
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：