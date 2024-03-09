【時報記者張漢綺台北報導】台達電子工業(2308)前2月合併營業收入為597.2億元，年增1.8%，台達電董事長海英俊表示，雖然外面變數很多，但上半年會比去年上半年好一點，由於AI伺服器/散熱大單都在下半年，下半年應該會比上半年好一點。

受到農曆年長假影響，台達電2月合併營收272.05億元，月減16.3%，年減6.6%，累計前2月合併營收為597.2億元，年成長1.8%。

電動車產業最近遭遇逆風，台達電也受到波及，繼去年11月將今年電動車營收預估由年增80%下修為年增50%，台達電於3月1日法說會二度下修，由原預估年成長50%降為年成長20%到30%，不過海英俊強調，電動車業務照今年的預算還是會賺錢，且利潤會比去年還好一點。

就各業務來看，台達電執行長鄭平表示，電源/零組件部分，被動元件及風扇會成長，電源穩定；交通部分，電動車雖然遇逆風，今年還是會成長，工業自動化狀況雖然不好，大概也到谷底了，樓宇自動化應該是穩定，晶睿ODM有影響，OBM會成長，ICT電信業務有回溫，伺服器及資料中心相對穩定，微電網也會成長，我們還是希望今年有穩定的成長。

在當紅的AI伺服器電源及散熱部分，台達電挾技術優勢拿下美系大廠GPU主板電源，以及各大雲端品牌廠AI伺服器電源與散熱大單。

海英俊表示，AI伺服器電源結構跟過往伺服器電源完全不一樣，全世界大概只有台達跟另一家可以做，散熱也複雜很多，台達不只風扇做得很好，水冷散熱也沒有缺席，各大品牌廠AI伺服器相關電源及散熱訂單「該拿的，我們都拿到了」，預計下半年出貨可望放量，今年AI伺服器相關產品營收可望較去年倍數成長。