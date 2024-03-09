【時報-臺北電】綜觀近一周芝加哥(CBOT)穀物期貨漲跌互見，其中小麥價格暴跌至 3年半低點，由於黑海廉價供應的打壓，尤其是俄羅斯，分析師指出，黑海的大量出口持續給市場帶來壓力，大豆及玉米一度跌至三年低點附近後反彈，截至周四(3/07)受空頭回補而收高，其中玉米漲近 2%，創 11 月以來最大單日漲幅，而大豆觸及兩週高點，加上美元疲軟使美國穀物在全球更具競爭力。
近周芝加哥穀物期貨市場，上周五(3/01)大豆期貨在觸及三年低點後，逢低買盤和空頭回補而走高，儘管出口疲軟和全球供應量繼續增加，小麥及玉米期貨收黑，周一(3/04)大豆和玉米期貨在近期觸及三年低點後，引發空頭回補及逢低買盤而上漲，小麥價格也走高，周二(3/05)芝加哥穀物期貨全收黑，玉米和大豆價格徘徊在三年低點附近，周三(3/06)小麥價格暴跌至 3年半低點，由於黑海廉價供應的打壓，周四(3/07)小麥跌至 3年半新低，玉米和大豆期貨因空頭回補而收高，其中玉米漲近 2%，創 11 月以來最大單日漲幅，大豆觸及兩週高點。
分析師指出，美國農業部2月份供需報告顯示，2023/2034年度世界玉米種植面積和產量較上年度增加，為歷年新高；另外，南美大豆豐產強勁令全球大豆供應繼續寬鬆，導致美國大豆出口銷售緩慢，但近日隨著巴西農戶惜售等待價格上漲，加之以及美國大豆壓榨及豆粕出口良好支撐，大豆價格出現了止跌反彈，目前阿根廷大豆產區天氣良好豐產預期強烈，南美豐收格局不變，疊加巴西大豆收割持續展開後，大豆供應壓力增加後出口需求預期強勁，將繼續限制美盤大豆期價的漲幅。
影響價格波動品項有: (20240301~20240307)
03/07近月玉米，報426美分，創 11 月以來最大單日漲幅。
03/07近月小麥，報520.75美分，跌至 3年半新低。
03/07近月大豆，報1157美分，觸及兩週高點。
03/07近月豆油，報45.83美分，連三日走揚。
03/07近月豆粉，報339.90美元，連三日翻紅。
(倪淑茹編輯)(商品行情網)
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