【時報-台北電】綜觀近一周歐美原油期貨狹幅震盪，市場權衡供需關係，國際油價漲跌互現，主要的利好因素為，OPEC+將減產延期至第二季度，且地緣局勢對油價的支撐仍在，而利空方面，因市場依然擔憂經濟和需求前景；分析師表示，原油後市仍需觀察OPEC+自願減產延長措施執行、地緣政治風險等因素仍在持續發酵，多空分歧極大，預計原油市場仍將維持高檔震盪走勢。

上周五投資人對OPEC+自願減產預期樂觀，加上地緣政治局勢利好猶存，國際原油價格走高，周一、周二美聯儲降息預期可能推遲及今年中國經濟增長目標定在5%左右，導致原油需求擔憂，原油連2天收低，周三因美國EIA原油庫存增幅低於預期及汽油庫存大幅減少，疊加美元走軟及沙烏地阿拉伯意外調升對亞洲的官方原油售價，原油價格先抑後揚；周四市場權衡中國原油進口增長和供應增加，中國1-2月原油進口同比增加，以及國際能源署IEA表示，因需求增長趨緩和美洲供應增加，預估全球石油市場供應相對充足，原油期價收近平盤；截至周四(3/7)最新報價WTI原油期貨介於78.15-79.97美元/桶之間波動，近一周跌逾1%，倫敦原油期貨82.04-83.55美元/桶之間波動，近一周小跌0.7%。

影響價格波動品項有: (20240301-20240307)

03/1美國原油庫存增加140萬桶，為連6周增加。

03/1西德州原油現貨每桶80.9美元，逾3個月高點。

03/5NYMEX近月原油每桶78.15美元，跌逾1周新低。

03/6ICE近月布蘭特原油每桶82.96美元，近一個月漲近5%。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)