【時報-台北電】綜觀近一周紐約COMEX貴金市場多揚，上周五(3/1)紐約期金漲2%；係因美國2月份製造業數據報告下滑，以及1月份通膨年增幅為近三年來最小，強化聯準會(Fed) 6月降息的可能性，加上美元與10年期公債殖利率雙跌，同步推助金價上漲，並觸及兩個月最高位。

黃金部分；周一(3/4)至周四(3/7)紐約期金連5揚，並創下歷史新高，受惠於市場對於Fed6月降息的期望持續高漲，增加投資人對黃金的樂觀情緒，加上中東衝突依舊不減反增，以及Fed主席鮑爾認為，通膨將達到2%的目標就快接近了，若達2%，將有可能開始放寬並縮減貨幣政策，進而刺激黃金再次創下歷史新高，截至周四報2165.20美元；鈀金近一周需求上漲，可用於汽車催化轉換器的材料逐漸增多，自1月12日以來，鈀金價 格首次回升至1000美元關卡上方，鈀金截至周四報1042.40美元。

分析師表示，黃金價格近一周大幅上漲，主要是由美央行的買盤所推動的，而央行的黃金買盤非常強勁，其中以中國央行的角色最為吃重，加上人民銀行已經連續15個月增加黃金儲備，而中國投資人也是貢獻黃金買氣的主要來源，特別是有更多的新世代投資人加入擁抱黃金的行列，並促使金價屢創新高，連同帶動其他貴金屬漲勢，但目前是否降息的時間仍存在不確定性，預計市場在針對降息預期中的貴金屬短期內仍將面臨震盪走勢，另外，工業採購力道增強，主要用於工業用途，常被納入製造汽車、太陽能面板、珠寶及電子產品，今年白銀與鈀金產業有機會觸及年度新高。

影響價格波動品項有: ( 20240301-20240307)

3/6近月鈀金報1048.90美元，近一周最高，漲逾10%。

3/7近月白銀報24.58美元，近一周最高，漲逾7%。

3/7近月鉑金報923.40美元，近一周最高，漲逾4%。

3/7近月黃金報2165.20美元，創歷史最高。(編輯：王思涵)(商行情網)