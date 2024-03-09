【時報-台北電】綜觀近一周紐約COMEX貴金市場多揚，上周五(3/1)紐約期金漲2%；係因美國2月份製造業數據報告下滑，以及1月份通膨年增幅為近三年來最小，強化聯準會(Fed) 6月降息的可能性，加上美元與10年期公債殖利率雙跌，同步推助金價上漲，並觸及兩個月最高位。
黃金部分；周一(3/4)至周四(3/7)紐約期金連5揚，並創下歷史新高，受惠於市場對於Fed6月降息的期望持續高漲，增加投資人對黃金的樂觀情緒，加上中東衝突依舊不減反增，以及Fed主席鮑爾認為，通膨將達到2%的目標就快接近了，若達2%，將有可能開始放寬並縮減貨幣政策，進而刺激黃金再次創下歷史新高，截至周四報2165.20美元；鈀金近一周需求上漲，可用於汽車催化轉換器的材料逐漸增多，自1月12日以來，鈀金價 格首次回升至1000美元關卡上方，鈀金截至周四報1042.40美元。
分析師表示，黃金價格近一周大幅上漲，主要是由美央行的買盤所推動的，而央行的黃金買盤非常強勁，其中以中國央行的角色最為吃重，加上人民銀行已經連續15個月增加黃金儲備，而中國投資人也是貢獻黃金買氣的主要來源，特別是有更多的新世代投資人加入擁抱黃金的行列，並促使金價屢創新高，連同帶動其他貴金屬漲勢，但目前是否降息的時間仍存在不確定性，預計市場在針對降息預期中的貴金屬短期內仍將面臨震盪走勢，另外，工業採購力道增強，主要用於工業用途，常被納入製造汽車、太陽能面板、珠寶及電子產品，今年白銀與鈀金產業有機會觸及年度新高。
影響價格波動品項有: ( 20240301-20240307)
3/6近月鈀金報1048.90美元，近一周最高，漲逾10%。
3/7近月白銀報24.58美元，近一周最高，漲逾7%。
3/7近月鉑金報923.40美元，近一周最高，漲逾4%。
3/7近月黃金報2165.20美元，創歷史最高。(編輯：王思涵)(商行情網)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：