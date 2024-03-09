【時報-台北電】綜觀近一周倫敦(LME)基本金屬情勢，中國人民代表大會上，針對房地產危機、通縮加劇、股市大跌和地方政府債務問題日益嚴重，表示將會持續投入更多刺激政策支持力道，疊加LME庫存下降，致本周倫敦(LME)期銅價格走勢上揚；主要生產商Nyrstar近幾個月來多次關閉鋅礦，影響鋅礦供應吃緊擔憂加劇，致本周倫敦(LME)期鋅價格上漲；主要錫生產國印尼，審查礦商的採礦配額審批延遲，印尼精煉錫出口量下滑，引發供應擔憂，致本周倫敦(LME)期錫價格上漲。

因最大消費國中國，周二召開全國人民代表大會，針對房地產危機、通縮加劇、股市大跌和地方政府債務問題日益嚴重，表示將會持續投入更多刺激政策支持力道，北京當局在人大會議上設定了2024年5%的經濟增長目標，另外中國的貿易數據優於預期，據海關數據顯示，中國1月和2月未鍛軋銅進口同比增長2.6%，洋山銅溢價周三升至每噸60美元，為1月19日以來最高，表明中國對進口銅的需求有所改善，加上，據倫敦金屬交易所(LME)數據顯示，LME註冊倉庫的銅庫存繼續下滑，並創下六個月以來新低，疊加，美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾表示，聯準會預計將在今年晚些時候下調指標利率，影響美元指數下跌，美元創下一個月新低，美元走軟帶動金屬價格上揚，致本周倫敦(LME)期銅價格走勢上揚，但由於最大消費國中國，本周召開的兩會未能實現市場對中國出台大規模刺激計劃以重振房地產行業的希望，預期今年中國建設太陽能產能的力度也不會那麼大，以及建築業看起來仍將疲軟，中國的銅需求增長預計無法像去年那樣強勁，調查結果顯示，1-2月份中國出口增長放緩，這也使得銅價長期承壓，限制了本周銅價漲幅。

另外，受國際宏觀因素影響下，因主要生產國中國，近期北方環保政策影響部分礦山季節性減量，預計礦端維持較為吃緊態勢，加上主要生產商Nyrstar近幾個月來多次關閉鋅礦，另外消息指出，韓國永豊的Seokpo冶煉廠減產20%，影響鋅礦供應吃緊擔憂加劇，以及美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾表示，聯準會(FED)預計將在今年晚些時候下調指標利率，令美元指數承壓回落，美元創下一個月新低，美元走軟使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，疊加中國政府人大會議後多次承諾穩定市場信心，採取行動支撐經濟，市場預期中國當局將出台更多刺激政策措施的希望提升，致本周倫敦(LME)期鋅價格上漲。

由於投資者關注最大消費國中國，本周召開的中國人民代表大會，會議上北京當局宣布經濟刺激措政策延續，中國當局將針對房地產困境、通縮加劇，持續出台更多經濟支持政策措施的預期提振，並加大對民營企業和微小企業的支持，祭出更多刺激政策措施，企圖用以提振經濟，使得風險情緒獲得改善，加上，主要錫生產國印尼，審查礦商的採礦配額審批延遲，印尼精煉錫出口量下滑，引發供應擔憂，致本周倫敦(LME)期錫價格上漲。

影響價格波動品項有: (20240301~20240307)

3/1三個月期鋁上漲17美元，報每公噸2,245美元。

3/4三個月期銅報每公噸8,542.5美元，漲觸1周新高。

3/5三個月期鎳報每公噸17,759美元，跌逾1%。

3/6三個月期鋅上漲39.5美元，報每公噸2,494.5美元。

3/7三個月期銅報每公噸8,640.5美元，漲觸5周新高。(編輯:呂方維)(商品行情網）