【時報-台北電】綜觀近一周乾散貨海運市場呈震盪上漲態勢；受到即期運力偏緊，與煤炭、鎳礦、鋼材等貨盤亦持續釋放、礦商詢盤積極的助益，令BDI指數持續上漲，儘管於周二(3/5)、周三(3/6)因運價略減而出現跌勢，但隔日隨即反彈上漲，波羅的海乾散貨BDI指數截至周四(3/7)報2251點，近一周漲6.6%。

海岬型船市場，受澳洲主要礦商現身市場尋船，且遠端礦航線近期出貨集中，令船東信心充足，促使多運輸鐵礦石之海岬型船運價增加，故海岬型BCI指數截至周四(3/7)報3979點，近一周漲6.3%；巴拿馬型與超輕便型船市場，隨著中國進口商本周從烏克蘭採購了至少6.5萬噸動物飼料玉米，加上即期運力偏緊，令多運輸煤炭及穀物的巴拿馬型與超輕便型船運價堅挺，巴拿馬型BPI指數報1840點，漲逾2個月新高；超輕便型BSI指數報1317點，為1月2日以來高點。

中國煤炭運費市場續好，周初時受到電廠庫存高位，加上電廠主要以長協和進口煤穩定供應，因此整體採購需求疲弱，然臨近周末北方煤炭供給能力逐漸恢復，致煤炭運價綜合指數CBCFI截至周四(3/7)報527.04點，漲逾一個月高點；中國鐵礦石運費市場走勢先抑後揚，係因儘管鐵水產量低於預期，鐵礦石需求面臨壓力，但中國政府表示將採取更多刺激政策，加上該國今年5%的經濟成長目標有望實現，市場情緒有所修復，故印度東岸-中國截至周四(3/7)報13.52美元/噸，近一周漲6.9%。

影響價格波動品項有: (20240301-20240307)

03/07波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)，報2251點，近一周漲6.6%。

03/07海岬型運費指數(BCI)，報3979點，近一周漲6.3%。

03/07巴拿馬極限型運費指數(BPI)，報1840點，漲逾2個月新高。

03/07超輕便極限型運費指數(BSI)，報1317點，為1月2日以來高點。

03/07中國沿海煤炭運價綜合指數CBCFI，報527.04點，漲逾一個月高點。

03/07鐵礦石運費印度東岸-中國均價，報13.52美元/噸，近一周漲6.9%。(編輯：王聖為)(商品行情網）