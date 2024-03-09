美國聯合航空（United Airlines）又出事！一架波音737 MAX 8、編號UA2477航班，美國時間8日上午6點37分從田納西州孟菲斯國際機場起飛，前往德州休士頓，不料上午7點58分降落在休士頓喬治•布希洲際機場時，飛機竟然「衝出跑道」，所幸機上乘客與機組員都成功疏散，沒有造成任何傷亡。

綜合外電報導，這是聯合航空近一周來第3起飛安意外。根據現場畫面顯示，UA2477航班停在跑道外側，左側機身微微傾斜陷入草地，機上160名乘客和6名機組人員紛紛從緊急逃生出口快步離開。

機上一名乘客回憶表示，飛機降落過程還算平穩，但滑行時出現了猛烈搖晃的情形，「就像是車子爆胎那樣」。

Whoops … United MAX 8 ran off the runway at KIAH. Looks to be UA2477 from KMEM. Plane is intact but she’s well and truly stuck in a ditch with her nose in the air.



Pic courtesy a friend at the airport.#AvGeek pic.twitter.com/aNBdEUNh05 — Nathan Moeller 🇺🇸 (@TheAstroN8) March 8, 2024

Up close photos of @United Flight 2477 (Boeing 737 MAX 8) that left the runway and came to a stop in grass at George Bush Intercontinental Airport (IAH) in Houston. @KPRC2 has learned no one was injured.



📸 Janet Bumbarger pic.twitter.com/oH8JZa1lGZ — Gage Goulding - KPRC 2 (@GageGoulding) March 8, 2024

根據初步了解，這架飛機在降落時遭遇了「某種形式的引擎故障」。本周內，聯合航空的波音客機陸續發生引擎空中起火、起飛時輪胎掉落的意外，波音公司表示，正密切監控事故狀況並配合調查。

消息傳出後，週五（8日）波音與聯合航空的股價雙雙下跌1%。