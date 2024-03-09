為了抵制韓國政府欲增加韓國醫學院招生名額，韓國近9成的實習和住院醫師集體罷工已超過半個月。韓國政府為此於8日正式實施護士代行部分醫師職能的試點措施，以填補醫療空缺。韓國護士在一線醫療的「行醫」範圍將進一步擴大。
韓聯社8日報導，韓國政府於7日推出《關於調整護士工作試點項目的補充措施》，為護士進行診療服務提供指引。韓國護士將按照工作能力分為「高級實踐護士」（APN）、「責任護士」（暫稱，屬醫師助理）和「普通護士」。
根據措施，除判斷死亡等大法院（最高法院）用判例禁止的5種非醫師行醫行為，及拍X光片、代理手術、全身麻醉、開具藥品處方等9種行為外，護士在所屬機構最高負責人的同意下，可進行診療活動。
即日起，韓國上述三大類護士均可在有急救需求時實施心肺復甦，有權決定注射急救藥物，採集血液等各種樣本，還可進行心電圖、超音波、新冠檢查。高級實踐護士和責任護士在受委託的前提下，可對病人進行檢查和開具藥品處方，還可擬寫檢查和臨床判讀委託書、診斷書、手術同意書等各類文件。
據韓國保健福祉部數據，截至7日上午11時，韓國全國100家主要教學實習醫院有1萬1985人辭職缺勤，占總人數的92.9％。福祉部已向有關人員發送通知提醒採取行政處分，並已啟動懲處離崗醫師的程序。韓國各大醫學院院長因此紛紛請辭。
保健福祉部第二次官朴敏守8日表示，遭扣留執照的罷工醫師，若在扣留執照期間從事醫療行為，或被扣留執照3次以上，醫師執照將直接被吊銷。
韓國政府8日也決定對小兒科住院醫師提供每月100萬韓元（約新台幣2.4萬元）的實習經費補貼，補貼範圍將陸續擴大至分娩、急救等其他醫療科別的住院醫師；也考慮試行縮短住院醫師的連續工作時間（目前為36小時）。
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