【時報-台北電】台股08日加權指數收19785.32點，漲91.80點或0.47%，總成交值5895.37億元。三大法人買超405.71億元，其中外資買超432.35億元，投信、自營商分別買超2.35億元及賣超28.99億元。

三大法人賣超前十大個股，依類別分，7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產股；依股價分，1檔百元股、4檔中價位股及5檔銅板股；賣超張數方面，1檔賣超上萬張，榜首為鴻海(2317)，賣超1萬1571張，華邦電(2344)、晶豪科(3006)名列二、三名，分別賣超9421張及賣超8902張。第四及第五名為宏碁(2353)、中石化(1314)，其他依序為台塑(1301)、南亞科(2408)、華泰(2329)、開發金(2883)及中環(2323)。

●三大法人08日賣超前十名：

1.鴻海(2317)收105.00元，跌2.50元或2.33%，三大法人賣超1萬1571張。

2.華邦電(2344)收27.60元，跌0.05元或0.18%，三大法人賣超9421張。

3.晶豪科(3006)收86.20元，跌5.40元或5.90%，三大法人賣超8902張。

4.宏碁(2353)收44.50元，跌0.50元或1.11%，三大法人賣超6651張。

5.中石化(1314)收9.19元，跌0.05元或0.54%，三大法人賣超6578張。

6.台塑(1301)收68.60元，跌1.20元或1.72%，三大法人賣超5991張。

7.南亞科(2408)收65.00元，跌0.70元或1.07%，三大法人賣超5298張。

8.華泰(2329)收67.30元，跌1.00元或1.46%，三大法人賣超4614張。

9.開發金(2883)收12.95元，漲0.05元或0.39%，三大法人賣超4539張。

10.中環(2323)收10.65元，跌0.20元或1.84%，三大法人賣超3770張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.鴻海(2317)三大法人累計買超4萬7729張，其中外資買超2萬4312張、投信買超3333張、自營商買超2萬82張；融資增7517張、融券增26張，券資比0.48%。

2.華邦電(2344)三大法人累計賣超3336張，其中外資賣超5054張、投信賣超79張、自營商買超1797張；融資減146張、融券增259張，券資比0.56%。

3.晶豪科(3006)三大法人累計賣超1萬5633張，其中外資賣超1萬2883張、投信賣超2023張、自營商賣超727張；融資減239張、融券減589張，券資比2.15%。(編輯：財經內容中心)

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