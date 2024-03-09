【時報-台北電】台股08日加權指數收19785.32點，漲91.80點或0.47%，總成交值5895.37億元。三大法人買超405.71億元，其中外資買超432.35億元，投信、自營商分別買超2.35億元及賣超28.99億元。

外資賣超前十大個股，依類別分，6檔電子股、1檔金融股及3檔傳產股；依股價分，1檔百元股、4檔中價位股及5檔銅板股；賣超張數方面，2檔賣超上萬張，榜首為鴻海(2317)，賣超1萬3144張，華邦電(2344)晶豪科(3006)名列二、三名，分別賣超1萬582張及賣超7920張。第四及第五名為中石化(1314)宏碁(2353)，其他依序為台塑(1301)開發金(2883)華泰(2329)南亞科(2408)陽明(2609)

●外資08日賣超前十名：

1.鴻海(2317)收105.00元，跌2.50元或2.33%，外資賣超1萬3144張。

2.華邦電(2344)收27.60元，跌0.05元或0.18%，外資賣超1萬582張。

3.晶豪科(3006)收86.20元，跌5.40元或5.90%，外資賣超7920張。

4.中石化(1314)收9.19元，跌0.05元或0.54%，外資賣超6453張。

5.宏碁(2353)收44.50元，跌0.50元或1.11%，外資賣超5450張。

6.台塑(1301)收68.60元，跌1.20元或1.72%，外資賣超5332張。

7.開發金(2883)收12.95元，漲0.05元或0.39%，外資賣超4600張。

8.華泰(2329)收67.30元，跌1.00元或1.46%，外資賣超4518張。

9.南亞科(2408)收65.00元，跌0.70元或1.07%，外資賣超4492張。

10.陽明(2609)收47.55元，跌0.45元或0.94%，外資賣超3996張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.鴻海(2317)三大法人累計買超4萬7729張，其中外資買超2萬4312張、投信買超3333張、自營商買超2萬82張；融資增7517張、融券增26張，券資比0.48%。

2.華邦電(2344)三大法人累計賣超3336張，其中外資賣超5054張、投信賣超79張、自營商買超1797張；融資減146張、融券增259張，券資比0.56%。

3.晶豪科(3006)三大法人累計賣超1萬5633張，其中外資賣超1萬2883張、投信賣超2023張、自營商賣超727張；融資減239張、融券減589張，券資比2.15%。(編輯：財經內容中心)

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