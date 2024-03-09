【時報-台北電】台股08日加權指數收19785.32點，漲91.80點或0.47%，總成交值5895.37億元。三大法人買超405.71億元，其中外資買超432.35億元，投信、自營商分別買超2.35億元及賣超28.99億元。
外資買超前十大個股，依類別分，4檔電子股、4檔金融股及2檔傳產股；依股價分，3檔百元股、1檔中價位股及6檔銅板股；買超張數方面，6檔買超上萬張，榜首為聯電(2303)，買超6萬7731張，台積電(2330)、長榮航(2618)名列二、三名，分別買超2萬820張及買超2萬161張。第四及第五名為國泰金(2882)、中信金(2891)，其他依序為高雄銀(2836)、台達電(2308)、兆豐金(2886)、中興電(1513)及燿華(2367)。
●外資08日買超前十名：
1.聯電(2303)收51.90元，漲1.70元或3.39%，外資買超6萬7731張。
2.台積電(2330)收784.00元，漲24.00元或3.16%，外資買超2萬820張。
3.長榮航(2618)收32.05元，漲0.80元或2.56%，外資買超2萬161張。
4.國泰金(2882)收45.30元，漲0.45元或1.00%，外資買超1萬2817張。
5.中信金(2891)收30.20元，漲0.40元或1.34%，外資買超1萬1727張。
6.高雄銀(2836)收11.20元，跌0.40元或3.45%，外資買超1萬282張。
7.台達電(2308)收312.00元，漲15.00元或5.05%，外資買超9974張。
8.兆豐金(2886)收39.90元，漲0.60元或1.53%，外資買超9887張。
9.中興電(1513)收161.50元，跌9.50元或5.56%，外資買超9197張。
10.燿華(2367)收24.30元，跌1.50元或5.81%，外資買超9054張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.聯電(2303)三大法人累計買超13萬7157張，其中外資買超8萬4648張、投信買超4萬4206張、自營商買超8302張；融資減1548張、融券增465張，券資比4.45%。
2.台積電(2330)三大法人累計買超9萬7603張，其中外資買超10萬1656張、投信賣超1650張、自營商賣超2402張；融資減948張、融券增427張，券資比6.22%。
3.長榮航(2618)三大法人累計買超3萬7309張，其中外資買超1萬7618張、投信買超3937張、自營商買超1萬5752張；融資減2696張、融券減309張，券資比1.19%。(編輯：財經內容中心)
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