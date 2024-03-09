【時報-台北電】台股08日加權指數收19785.32點，漲91.80點或0.47%，總成交值5895.37億元。三大法人買超405.71億元，其中外資買超432.35億元，投信、自營商分別買超2.35億元及賣超28.99億元。
投信賣超前十大個股，依類別分，8檔電子股、2檔傳產股；依股價分，4檔百元股、4檔中價位股及2檔銅板股；賣超張數方面，榜首為緯創(3231)，賣超1899張，森崴能源(6806)、東陽(1319)名列二、三名，分別賣超1800張及賣超1351張。第四及第五名為晶豪科(3006)、智原(3035)，其他依序為旺宏(2337)、仁寶(2324)、華通(2313)、智邦(2345)及大聯大(3702)。
●投信08日賣超前十名：
1.緯創(3231)收116.00元，股價持平，投信賣超1899張。
2.森崴能源(6806)收146.50元，跌11.50元或7.28%，投信賣超1800張。
3.東陽(1319)收96.50元，跌3.40元或3.40%，投信賣超1351張。
4.晶豪科(3006)收86.20元，跌5.40元或5.90%，投信賣超1308張。
5.智原(3035)收362.50元，跌12.50元或3.33%，投信賣超1256張。
6.旺宏(2337)收27.25元，跌0.05元或0.18%，投信賣超1127張。
7.仁寶(2324)收36.65元，漲0.10元或0.27%，投信賣超1107張。
8.華通(2313)收75.60元，跌0.60元或0.79%，投信賣超1085張。
9.智邦(2345)收491.00元，跌16.00元或3.16%，投信賣超1072張。
10.大聯大(3702)收97.30元，漲1.10元或1.14%，投信賣超952張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.緯創(3231)三大法人累計賣超669張，其中外資買超8961張、投信賣超9217張、自營商賣超413張；融資減1019張、融券減162張，券資比4.42%。
2.森崴能源(6806)三大法人累計買超5909張，其中外資買超7486張、投信賣超1200張、自營商賣超376張；融資減1799張、融券減1112張，券資比24.14%。
3.東陽(1319)三大法人累計買超1331張，其中外資買超4228張、投信賣超1285張、自營商賣超1612張；融資減767張、融券減220張，券資比29.50%。(編輯：財經內容中心)
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