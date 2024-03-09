【時報-台北電】台股08日加權指數收19785.32點，漲91.80點或0.47%，總成交值5895.37億元。三大法人買超405.71億元，其中外資買超432.35億元，投信、自營商分別買超2.35億元及賣超28.99億元。

投信買超前十大個股，依類別分，7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產股；依股價分，7檔百元股、1檔中價位股及2檔銅板股；買超張數方面，榜首為聯電(2303)，買超8726張，長榮(2603)中信金(2891)名列二、三名，分別買超4566張及買超3992張。第四及第五名為京元電子(2449)東元(1504)，其他依序為日月光投控(3711)漢唐(2404)瑞儀(6176)聯詠(3034)力成(6239)

●投信08日買超前十名：

1.聯電(2303)收51.90元，漲1.70元或3.39%，投信買超8726張。

2.長榮(2603)收179.50元，漲2.00元或1.13%，投信買超4566張。

3.中信金(2891)收30.20元，漲0.40元或1.34%，投信買超3992張。

4.京元電子(2449)收111.00元，跌5.50元或4.72%，投信買超2435張。

5.東元(1504)收49.40元，跌0.70元或1.40%，投信買超1988張。

6.日月光投控(3711)收159.50元，跌4.00元或2.45%，投信買超1970張。

7.漢唐(2404)收389.50元，漲31.00元或8.65%，投信買超1708張。

8.瑞儀(6176)收170.00元，漲4.00元或2.41%，投信買超1617張。

9.聯詠(3034)收592.00元，跌6.00元或1.00%，投信買超1313張。

10.力成(6239)收171.50元，漲0.50元或0.29%，投信買超1262張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.聯電(2303)三大法人累計買超13萬7157張，其中外資買超8萬4648張、投信買超4萬4206張、自營商買超8302張；融資減1548張、融券增465張，券資比4.45%。

2.長榮(2603)三大法人累計買超2萬3794張，其中外資賣超4549張、投信買超2萬6213張、自營商買超2130張；融資增2085張、融券減137張，券資比16.92%。

3.中信金(2891)三大法人累計買超2萬3790張，其中外資買超4186張、投信買超2萬8631張、自營商賣超9027張；融資減1417張、融券減23張，券資比5.69%。(編輯：財經內容中心)

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