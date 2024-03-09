【時報-台北電】台股08日加權指數收19785.32點，漲91.80點或0.47%，總成交值5895.37億元。三大法人買超405.71億元，其中外資買超432.35億元，投信、自營商分別買超2.35億元及賣超28.99億元。
投信買超前十大個股，依類別分，7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產股；依股價分，7檔百元股、1檔中價位股及2檔銅板股；買超張數方面，榜首為聯電(2303)，買超8726張，長榮(2603)、中信金(2891)名列二、三名，分別買超4566張及買超3992張。第四及第五名為京元電子(2449)、東元(1504)，其他依序為日月光投控(3711)、漢唐(2404)、瑞儀(6176)、聯詠(3034)及力成(6239)。
●投信08日買超前十名：
1.聯電(2303)收51.90元，漲1.70元或3.39%，投信買超8726張。
2.長榮(2603)收179.50元，漲2.00元或1.13%，投信買超4566張。
3.中信金(2891)收30.20元，漲0.40元或1.34%，投信買超3992張。
4.京元電子(2449)收111.00元，跌5.50元或4.72%，投信買超2435張。
5.東元(1504)收49.40元，跌0.70元或1.40%，投信買超1988張。
6.日月光投控(3711)收159.50元，跌4.00元或2.45%，投信買超1970張。
7.漢唐(2404)收389.50元，漲31.00元或8.65%，投信買超1708張。
8.瑞儀(6176)收170.00元，漲4.00元或2.41%，投信買超1617張。
9.聯詠(3034)收592.00元，跌6.00元或1.00%，投信買超1313張。
10.力成(6239)收171.50元，漲0.50元或0.29%，投信買超1262張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.聯電(2303)三大法人累計買超13萬7157張，其中外資買超8萬4648張、投信買超4萬4206張、自營商買超8302張；融資減1548張、融券增465張，券資比4.45%。
2.長榮(2603)三大法人累計買超2萬3794張，其中外資賣超4549張、投信買超2萬6213張、自營商買超2130張；融資增2085張、融券減137張，券資比16.92%。
3.中信金(2891)三大法人累計買超2萬3790張，其中外資買超4186張、投信買超2萬8631張、自營商賣超9027張；融資減1417張、融券減23張，券資比5.69%。(編輯：財經內容中心)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：