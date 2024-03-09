年紀大三高纏身，透過控制飲食及運動也能有效改善，台灣基因營養功能醫學會理事長劉博仁表示，一位63歲太太有高血壓及高膽固醇的困擾，血管老化達80多歲，詢問得知她平時愛吃麵包、餅乾，劉博仁呼籲她趕緊把這些不健康的飲食戒掉，否則可能會中風，太太聽了醫師的話，不吃麵包、餅乾，每天走路活動，半年後血壓和膽固醇都降到標準值。

劉博仁在臉書發文表示，一名63歲太太有頭暈、不平衡、肌力不好、失眠等問題，高血壓吃藥也降不下來，經常超過200mmHg，另外低密度脂蛋白膽固醇達188mg／dl；檢查發現她的血管老化已經超過80歲，所有血管的硬化指標都相當高。

劉博仁問診得知這位太太很愛吃麵包、餅乾等食品，米飯麵食也吃很多，他提醒對方，血管老化超過80歲，如果不注意，可能沒有幾年就會發生中風，也許心臟要放支架。

太太聽了醫師的話，戒掉所有麵包、餅乾，澱粉類食物減少攝取一半以上，多吃蔬菜，加上每天走路活動。半年後體重減少7公斤，體脂肪率從44％降到36％，內臟脂肪也少了非常多，血管年齡從超過80歲以上降到72歲，血壓及低密度膽固醇都降到正常值。