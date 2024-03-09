美國眾議院能源暨商業委員會（House Energy and Commerce Committee）當地時間3月7日一致通過法案，給中國公司字節跳動（ByteDance）6個月的時間從短影音平台TikTok撤資，否則將面臨美國禁令。至於該法案是否會進一步衝擊微信海外版WeChat，仍有待觀察。
美國之音報導，美國眾議院能源暨商業委員會投票前，議員們聽取一份閉門機密簡報，內容涉及對中國公司擁有TikTok對美國構成的國家安全關切；最終以50比0的票數結果通過上述法案。TikTok擁有約1.7億美國用戶，2023年在該公司的大力遊說下，美方暫緩打擊的力道。
報導表明，議員們希望迅速採取行動，並表示眾議院全院可能在未來幾周內審議該法案。
報導稱，該法案將給予字節跳動180天的時間從TikTok撤資，否則，蘋果（Apple）、谷歌（Google）及其他公司運營的應用程式商店將不能合法提供TikTok的應用程式，或向字節跳動控制的應用程式提供網路託管服務。
上述法案投票結束後，字節跳動直言，「這項法案已先預設好潛在目標，即在美國全面禁止TikTok。美國政府正試圖剝奪1.7億美國人的憲法保障的言論自由權。這將損害數百萬商家，剝奪藝術工作者的觀眾，並摧毀美國各地無數創作者的生計。」
該委員會的民主黨首席議員帕隆（Frank Pallone）7日表示，他希望該法案將促使字節跳動從TikTok撤資，美國人將能夠繼續使用這個平台和其他類似平台，而不必擔心它們被我們的對手運營和控制的風險。
美眾議院「中國問題特別委員會」共和黨籍主席蓋拉格強調，「只要字節跳動撤資，TikTok就可以繼續存在，人們可以在上面做任何事。」他敦促美國的字節跳動投資者支持出售TikTok。他說，「這並非完全的禁令，而比較像是切除腫瘤的手術，透過局部切割的過程來拯救患者生命。」
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