香港《基本法》23條新增罪名

依香港《基本法》23條立法訂立「維護國家安全條例」草案，8日刊憲（正式公告），基於急迫性，首次同日提交香港立法會特別會議，上午完成一讀、下午進入二讀小組委員會審議。草案法條共212頁，較公眾諮詢增列了「境外干預罪」，各項罪行刑罰曝光，最重終身監禁、最輕2年。

依「條例」草案規定各罪最重刑度，叛國罪、叛亂罪最高，可判處終身監禁；境外干預罪14年；非法披露國家祕密罪10年；煽動意圖罪7年。其他罪行如涉及勾結外國或境外勢力，會被加刑。香港保安局長鄧炳強在立法會一讀法案時稱，「條例」草案對罪行有清晰界定，無辜者不會誤墮法網。

草案建議，延長危害國家安全被捕人目前48小時的羈留期，總警司級以上的警務人員可以向裁判（法）官提出申請，要求在未立案起訴下，每次延長7天羈留期，最多14天。不少法律學者質疑此羈留規定。

香港《明報》報導，港府「全速」推動《基本法》23條立法，行政會議7日召開特別會議通過「條例」草案，8日刊憲公布法例條文，立法會同日加開特別會議一讀，下午加開法案委員會審議，是首次有草案同日刊憲及一讀。香港立法會議事規則委員會主席謝偉俊表示，法案刊憲同日一讀相當罕見，當局分秒必爭，按進度，料於下月中通過立法。前香港保安局長、新民黨主席葉劉淑儀同稱，這次做法少有，認為討論時間太長會引起「無謂恐懼」，支持盡快審議。

香港01報導，「條例」草案刊憲新增列明「境外干預罪」，即任何人如意圖帶來干預效果，而配合境外勢力作出某項作為，及使用不當手段配合境外勢力等作為時，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可判處監禁14年。草案同時明確定義「境外勢力」、五大項「干預效果」，一些受外國政府指示的國際組織也被視作境外勢力。

鄧炳強表示，「條例」草案已清楚界定各項罪行，而且定有適當的例外情況，以及免責辯護。此外，依據刑事法的一般原則，有關罪行是需要證明適當的犯罪意圖，要求必須證明被告在進行相關的危害國家安全行為或活動時，是懷有所需意圖、認知或罔顧等犯罪意圖，無辜者是不會誤墮法網。

法廣報導，「條例」草案將影響多名服刑或受審羈押的民主派人士能否提前假釋。受影響者包括黃之鋒在內的泛民主派初選案47名被告、傳媒大亨黎智英、前支聯會三名正副主席李卓人、何俊仁等人。

「條例」草案明定，除非懲教署長信納因危害國家安全罪犯減刑「不會不利於國家安全」，否則不得獲減刑；或不得轉介法例下相關委員會覆核刑期。相關新規可追溯至已判刑但仍在服刑人士，只有已經獲釋者不受此限。

此外，被捕人挑選辯護人的權利也受到限制。但相關限制只在嫌疑人被捕後48小時內有效。草案還引入類似中國大陸的「監視居住」規定。