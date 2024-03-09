半導體巨擘英特爾（Intel）日前首次舉辦晶圓代工服務大會，美國商務部長雷蒙多也透過視訊參與。「曲博科技教室」的創辦人曲博在最新釋出的影片中，以「英特爾旗艦代工大會火力全開，將以系統級代工打敗台積電」為題談到，英特爾在下半年既使未能超過台積電，但也展現出其企圖心。

在YouTube擁有超過32萬訂閱者的曲博，是台灣大學電機工程學系博士、清華大學材料科學工程學系碩士、成功大學化學工程學系學士，在其頻道中，擅長將科技知識轉化成一般民眾也能聽得懂的內容。

曲博談到，英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）特別提到英特爾的晶圓代工，是人工智慧時代的系統級代工服務，同時目前英特爾已經區分英特爾晶圓代工（幫客戶代工晶圓）、英特爾產品服務（銷售產品），英特爾晶圓代工是全球第一個系統級晶圓代工，設定目標是2030年達到全球第二大晶圓代工，而季辛格雖然沒有指明競爭對手是誰，但提醒大家必須重新定義「地緣政治」，因為半導體和先進運算技術是未來的燃料，1990年代全球80%的半導體是在美國和歐洲製造，還特別提到「如今有80%的半導體位於亞洲的一個小地方集中生產」。

季辛格認為在小地方集中生產全球80%的半導體是非常危險的事，因此訂出目標要將歐洲美國晶圓製造提升至50%，亞洲降低到50%。該場大會中，雷蒙多也被邀請發表演說，她則是強調晶片法案的重要性，承諾會給英特爾最大支援。

曲博談到，也有媒體報導在第一次的晶片法案，英特爾應該可以拿到超過超過100美元的補助金，相對的台積電美國廠到現在還沒有拿到任何補助。即使未來拿到金額肯定比英特爾少很多。

最後，曲博總結，英特爾目前的先進製程確實是落後台積電，但是在今年下半年，量產2奈米之後，就有可能超車台積電，因為台積電要到2025才會量產2奈米，個人認為英特爾的2奈米製程，不一定要能在今年底順利量產，即使順利也不見得能達到很高的良率、低成本，但這也代表其在先進製程的企圖心，因此絕對不是媒體報導所說「台積電是博士程度，英特爾只是高中生」，「如果台積電是博士程度，那麼英特爾也已經是博士候選人」。

「台積電絕對沒有放鬆的本錢」曲博斷言，未來台積電是否能夠持續成長茁壯，不是由台積電決定，也不是由台灣或美國決定，而是大陸，只要未來陸方在台灣沿海有進一步軍事行動，國外客戶一定會開始憂慮，再加上美國支持英特爾並提供具有競爭力的價格，當然就有可能讓客戶轉單，也許短期不會發生，但台積電還是要持續投資擴充日本廠，並且盡快完成美國廠建置。

對此有網友表達認同，但也有人留言指出，「那為何美國這霸主不把這麼重要的產業弄回美國？不就是這種『苦工』美國人做不來嗎？他們做得來還有台灣什麼事情？現在美國政府要全力補助英特爾，要玩真正的美國製造，站在美國人立場這太對了，但你還是沒解決美國並不適合生產的問題啊」、「英特爾要超車很困難並幾乎不可能。美國有技術，但是沒有認勞認操的台積電工程師，執行力遠遠不及台積電」。