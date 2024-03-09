蔡英文在2016年大選期間提出的食安政見，包括要擴大國家檢驗能量、行政預算等；她執政後在食品安全的監理環節中，則在行政院的食安辦公室配置專責人力，啟動對食品業進行現地查廠。但近年來，從加工液蛋的產地標示、台糖瘦肉精豬肉疑雲，一路到蘇丹紅辣椒粉遍地開花，顯示國內的食品供應鏈並沒有受到適當的維護。

以目前造成人心惶惶的蘇丹紅事件而言，工業用染劑蘇丹紅是被歸類為第3級致癌物，過往台灣即在鹹鴨蛋黃中檢出；而新加坡與香港也曾在來自中國大陸、土耳其、泰國與印度等的進口食品內檢出過蘇丹紅的殘留。

關於蘇丹紅的違規添加使用，主要國家的食安機關持續有做抽驗和市場監控；透過世貿組織的呼籲，開發中國家也陸續對其農業和加工廠商進行觀念的灌輸宣導、員工的職訓教育和必要的違規懲處。這些跨國監控和監理政策的協調溝通，即在防範工業色素進到食品生產與加工供應鏈。而蓄意的添加使用，則更是行政執掌的重中之重。

近年來，和台灣飲食文化相近的鄰近地區，進口加工品的查驗均未發現有違犯事件，顯示過去15年間，透過世貿組織與跨國努力，其成效應屬優級表現。

但台灣的蘇丹紅事件卻一發不可收拾，行政院長陳建仁已公開承認此次蘇丹紅辣椒粉確實是系統性事件；而進口蘇丹紅的業者也被立委踢爆在高雄還有9家公司登記在同一地址。目前自中央食藥署到各地衛生機關已分頭追查，但案情似乎牽連越來越廣。

蘇丹紅事件有多處令人質疑，首先，在食品雲資料庫上已被禁止輸入的境外企業，究竟如何通過台灣邊境查驗的？其次，這類添加物的流向、去化時程與銷售後的使用範圍，像是做泡菜與辣雞翅等等，都有必要向社會大眾做個明確交代。

最後，依2014年修訂的《食品安全衛生管理法》，上市櫃的食品業者也被賦予更積極地檢驗與實驗室的設備升級。然而該一民間力量，特別是就原料及食品添加物的檢驗成果，政府是否也能給予誘因跟立法賦權，以資訊共享和市場預警的舉報來補強官方監理體系現行在人力調度上的嚴重不足呢？

畢竟，官員光一句說詞：「台灣人愛吃辣」，不太可能辣椒粉查出違禁蘇丹紅就全面停止進口，並沒能回答：鄰近國家或地區的查驗並未發現有類似台灣的銷貨行徑，竟是如此大量的進口且是市場集中的狀態啊。

總之，為了降低對消費者的健康危害，未來還需要借重國際間的通報機制與政策協調；同時要整合公部門與民間力量，方能建成完整且高效能的監管體系。

（作者為國立台灣大學國際企業學系副教授、前消基會秘書長）