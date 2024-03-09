衛生福利部4日公告廢止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，取消醫療機構掛號費上限且免向地方衛生局備查引發爭議，雖新北市聯合醫院及29區衛生所暫不調漲掛號費，維持50元，但仍有3家診所掛號費超過300元，最高者為1000元，台北市及台中市禾馨集團旗下醫療機構掛號費更高達2500元。

新北市衛生局長陳潤秋表示，因應掛號費調整可能衝擊民眾就醫費用支出，新北市聯合醫院及29區衛生所暫不規畫調漲掛號費，維持原收費50元，以維護新北市尤其偏鄉住民的就醫權益。

衛生局表示，為兼顧保障醫療品質與民眾就醫權益，已發函全市各醫療院所及公會，依中央規定取消掛號費上限，如有調漲費用情形，應加強公告事先通知民眾，也須將收費告知該局，另衛生局已將掛號費收費情形納入醫療院所督考項目。

經查新北市去年迄至今年3月4日，約有170家醫療機構向衛生局報備調整掛號費，多數調漲金額從150元調漲至200元或250元，僅3家超過300元，分別為三重固的診所1000元、新莊自立診所600元及汐止安英診所500元。醫院部分，門診掛號費金額皆為50元至200元間，急診掛號費則皆在300元以內。

在六都其他縣市部分，台北市衛生局表示，北市聯醫維持門診掛號費50元，急診掛號費80元。此外，根據北市衛生局所公布的「掛號費備查清冊」數據顯示，目前掛號費備查的最高金額為2500元，共有7家，皆為禾馨集團旗下醫療機構。

台中市從年初至3月1日，合計195家診所調漲掛號費，調漲後多介於200元到300元間，收費最高的仍為禾馨集團旗下的台中禾馨安和婦幼診所特約門診，與北市同為2500元，其次為文心樂丞診所初診450元。

台南市衛生局表示，今年至今有15家診所備查調漲掛號費，最多不超過300元；各家醫院一般門診掛號費平均也落在150元左右，安南醫院130元、台南市立醫院130元、奇美醫院140元、成大醫院150元。各醫院均表示，暫不考慮調漲。

目前高雄市9家市立醫院不調漲，各院門診掛號費50至100元，急診100至200元，均較一般醫院低；桃園市衛生局副局長余依靜表示，桃園還看不出掛號費有調漲，目前最高的是敏盛、天晟醫院的假日急診掛號費500元。