不論公部門或私部門，都不妨視古蹟歷史建築的管理維護為使命。文化部「112年度古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑」8日舉行頒獎典禮，4個得獎個案除了在管理維護上表現卓越，更展現不同的再利用創意與巧思。

文化部文化資產局長陳濟民於頒獎典禮上表示，這次獲獎單位的經營模式跨越公部門與私部門，可看出根據個案文化、歷史脈絡，規畫出不同的再利用方式。如失而復得的北埔姜阿新洋樓，如今透過後代家人的導覽，述說著家族的記憶與北埔的歷史文化；菸酒公賣局嘉義分局轉型成嘉義市立美術館後，將嘉義美術史與人文內涵包容其中，作為城市美術館，以新舊建築並陳的姿態迎接市民與旅人。

後壁黃家古厝是難得一見，為住宅使用且保存完整的私有文化資產，終年大門敞開，市井小民、古蹟建築學者絡繹造訪，已然是台灣公共財；佇立於高雄港邊的棧二庫、棧二之一庫由倉庫轉型為餐飲、文創、旅宿合一的複合式商場，以高雄港記憶為主軸，在商業經營與文化之間取得平衡。

112年度古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑，共計35處報名，文化部對個案進行實地訪視勘查作業後選出13處入選個案，最後選出4處脫穎而出的管理維護優良個案。文化部期望在鼓勵文化資產管理維護者、經營者的日常管維用心外，也期望活化文化資產，促使大眾得以親近，達到文化資產永續的目的。