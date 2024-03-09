政府力推再生能源發展，目標國內在2025年的太陽能裝置量達到20GW，而太陽能板生命周期約20年，不當廢棄將造成嚴重汙染。前立法委員陳椒華表示，立委任內多次勘查台南學甲等地，發現根本沒有做到所謂的「魚電共生」，所見都是環境破壞的痕跡，廢棄光電又存在矽與銀等致癌物質，如缺乏妥善管理，對於土地與國人健康都將造成負面影響，呼籲有志之士發揮監督力量，為綠電政策一起努力。

余紀忠文教基金會與永續循環經濟發展協進會8日共同舉辦「光電板回收技術與循環經濟產業發展研討會」，陳椒華提到擔任立委期間，接到許多光電陳情案，曾多次到台南學甲勘查，發現「魚電共生根本沒養魚」。

陳椒華掌握資訊指出，位於屏東日軍二戰遺跡石頭營碉堡的周邊，近年有業者陸續開發成為光電用地，林地被黃土與光電板取代，而這個區域緊鄰一級保育類動物「無尾葉鼻蝠」的棲息地，擔心工程破壞當地文資及生態，且打造成工程用地，恐導致水土保持不佳，進而造成淹水問題。

陳椒華指出，這些存在光電汙染的所在地，大多位居民進黨執政的縣市，她曾多次向所屬縣市政府提出質疑，但相關單位的回應不僅沒有公開透明，官商勾結的消息更是頻傳，長年來環團與學者均要求政府將光電納入環評，環境部迄今都沒有回應，汙染問題讓人十分憂心。

至於如何讓光電產業邁向淨零循環經濟，工業技術研究院副總李宗銘說，工研院投入新型易拆解太陽能面板設計與製作技術，其中包含發展易拆解模組，可回收材料達92％，也能降低5成以上的碳排放，在澎湖與法國等嚴苛場地進行驗證，穩定性高，可投入使用。