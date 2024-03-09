政府力推再生能源發展，目標國內在2025年的太陽能裝置量達到20GW，而太陽能板生命周期約20年，不當廢棄將造成嚴重汙染。前立法委員陳椒華表示，立委任內多次勘查台南學甲等地，發現根本沒有做到所謂的「魚電共生」，所見都是環境破壞的痕跡，廢棄光電又存在矽與銀等致癌物質，如缺乏妥善管理，對於土地與國人健康都將造成負面影響，呼籲有志之士發揮監督力量，為綠電政策一起努力。
余紀忠文教基金會與永續循環經濟發展協進會8日共同舉辦「光電板回收技術與循環經濟產業發展研討會」，陳椒華提到擔任立委期間，接到許多光電陳情案，曾多次到台南學甲勘查，發現「魚電共生根本沒養魚」。
陳椒華掌握資訊指出，位於屏東日軍二戰遺跡石頭營碉堡的周邊，近年有業者陸續開發成為光電用地，林地被黃土與光電板取代，而這個區域緊鄰一級保育類動物「無尾葉鼻蝠」的棲息地，擔心工程破壞當地文資及生態，且打造成工程用地，恐導致水土保持不佳，進而造成淹水問題。
陳椒華指出，這些存在光電汙染的所在地，大多位居民進黨執政的縣市，她曾多次向所屬縣市政府提出質疑，但相關單位的回應不僅沒有公開透明，官商勾結的消息更是頻傳，長年來環團與學者均要求政府將光電納入環評，環境部迄今都沒有回應，汙染問題讓人十分憂心。
至於如何讓光電產業邁向淨零循環經濟，工業技術研究院副總李宗銘說，工研院投入新型易拆解太陽能面板設計與製作技術，其中包含發展易拆解模組，可回收材料達92％，也能降低5成以上的碳排放，在澎湖與法國等嚴苛場地進行驗證，穩定性高，可投入使用。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：