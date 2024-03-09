台積電連續飆漲，8日最高來到796元天價，台股也首度衝破2萬點里程碑；不過，台股卻呈現兩個世界，中小型為主的櫃買指數連跌2天、爆量長黑，統計8日台股上市櫃共有36檔跌停，僅有15檔漲停，指數表現看似熱鬧風光，中小型股卻陷失血危機，分析師不諱言指出，投資人少了台積電、AI概念股，投報率會活在另個平行時空，因為「台股2萬點與你無關」。

台積電直逼800元大關，台股是台積電「一個人的武林」；投信根據證交所統計指出，台股自今年以來上漲了1854點，台積電同期上漲191元，貢獻大盤指數逾1600點，占比超過8成以上、獨撐全局；分析師直言，台積電一枝獨秀對台股發展不健康，但美股也是科技股帶動。

華南投顧董事長儲祥生，翻開報紙或網路媒體，AI議題占據財經版面，若基金、ETF少了輝達、台積電，根本就漲不動，不管經理人認不認同當前股價，都被逼得認購持股，更推升了指數上漲。

台股風光的背後，不少中小型股慘遭減碼；儲祥生表示，下跌的個股比上漲來得多，部分個股漲、跌走勢都很離譜；原本是2000元俱樂部的AI概念股M31（6643）， 外資降評、連續喊賣，股價8日再度重挫、大跌105元，收在1490元；國內投信業者統計，8日上市櫃上漲僅285檔，下跌的股票卻高達1449檔，其餘79檔平盤。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，今年以來全球股市上漲與AI發展密切相關，日本半導體指數漲幅達到35%，費城半導體指數也有近24%的上漲，台灣加權指數累計漲幅10.3%，仍略低於前者，隨著ChatGPT、GPU崛起，AI熱潮為台灣半導體產業持續注入強勁動能。