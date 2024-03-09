台積電連續飆漲，8日最高來到796元天價，台股也首度衝破2萬點里程碑；不過，台股卻呈現兩個世界，中小型為主的櫃買指數連跌2天、爆量長黑，統計8日台股上市櫃共有36檔跌停，僅有15檔漲停，指數表現看似熱鬧風光，中小型股卻陷失血危機，分析師不諱言指出，投資人少了台積電、AI概念股，投報率會活在另個平行時空，因為「台股2萬點與你無關」。
台積電直逼800元大關，台股是台積電「一個人的武林」；投信根據證交所統計指出，台股自今年以來上漲了1854點，台積電同期上漲191元，貢獻大盤指數逾1600點，占比超過8成以上、獨撐全局；分析師直言，台積電一枝獨秀對台股發展不健康，但美股也是科技股帶動。
華南投顧董事長儲祥生，翻開報紙或網路媒體，AI議題占據財經版面，若基金、ETF少了輝達、台積電，根本就漲不動，不管經理人認不認同當前股價，都被逼得認購持股，更推升了指數上漲。
台股風光的背後，不少中小型股慘遭減碼；儲祥生表示，下跌的個股比上漲來得多，部分個股漲、跌走勢都很離譜；原本是2000元俱樂部的AI概念股M31（6643）， 外資降評、連續喊賣，股價8日再度重挫、大跌105元，收在1490元；國內投信業者統計，8日上市櫃上漲僅285檔，下跌的股票卻高達1449檔，其餘79檔平盤。
「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，今年以來全球股市上漲與AI發展密切相關，日本半導體指數漲幅達到35%，費城半導體指數也有近24%的上漲，台灣加權指數累計漲幅10.3%，仍略低於前者，隨著ChatGPT、GPU崛起，AI熱潮為台灣半導體產業持續注入強勁動能。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：