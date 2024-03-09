2月出口不受春節連假減少4個工作天影響，表現優於預期；財政部8日公布2月出口金額達314.3億美元，年增率1.3％，連續第4個月正成長，累計前2月686.2億美元，年增率9.7％。財政部統計處長蔡美娜形容，目前出口還是呈現資通訊與視聽產品一枝獨秀，繁花盛開要再等等，可能要等到第2季。
財政部預估，今年3月出口金額大約383到397億美元，年增率約9％到13％，以第1季來說預估出口規模仍可突破千億美元，是歷年首季唯二突破千億元以上，年增率估在9.5％到10.9％之間，也是2022年第3季、即7季以來最大增幅，預估實際表現比主計總處預估首季出口規模為1059億美元，多出11到25億美元。
2月出口來看，仍是AI（人工智慧）商機帶動資通與視聽表現，2月出口85.1億美元，較去年同期增加1倍。以1、2月資通與視聽產品出口金額179.3億美元，成長也同樣翻倍達102.5％，就前2個月表現上，資通訊視聽產品出口金額、出口占比達26.1％以及出口年增率來看，都是歷年同期新高水準，AI運用引領的景氣復甦態勢愈來愈明確。
惟前2月來看，各個貨類表現落差還是很大，只有資通訊視聽產品穩居鰲頭，其他貨類還是呈現下滑狀態，不過，減幅已經逐漸收斂。以電子零組件來說，受到各市場復甦步調參差不齊影響，前2月年減率仍有1.5％，要等到終端消費需求廣泛回溫，才能帶來較大的出口張力，最晚6月就會復甦。
蔡美娜解析，近年台商回台，電子零組件直接供應給回流台商，或者直接以「資通與視聽產品」出口，供應鏈的調整未來對電子零組件也有影響。
出口區域上，五大市場冷熱不同調，對美國前2月的出口金額155.1億美元、年增率53.6％，雙雙創歷史同期最高，占比約22.6％亦創24年來新高，首次超越東協，成為台灣第2大市場；至於對中國大陸與香港，前2月的市場出口金額214.1億美元，年減0.2％，後續對其出口表現，仍需要觀察。
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