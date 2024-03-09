性平三法8日上路，民進黨去年爆發性騷擾吃案後，引發各界重視，也讓更多人重視自己權益，根據勞動部公布調查顯示，2023年有3.7％的女性受僱者曾遭性騷擾，較上一年度增加0.4％，申訴率更從上一年度的0.7％激增至1.8％，約2.5倍之多，而男性遭性騷擾比例則從上一年度的1.3％減少至0.5％。

以行業區分，女性受僱者最近一年在工作場所遭性騷擾以「支援服務業」（13.7％）最多，醫療保健及社會工作服務業（10.4％）次之。此外，根據針對雇主的「僱用管理就業平等概況調查」顯示，仍有11.4％應訂定性騷擾懲處辦法的事業單位未訂定。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛認為，去年爆發#Me Too事件後，讓更多人願意申訴，甫上路的《性別平等工作法》也明定雇主無論接獲申訴或聽聞性騷擾的作法，申訴人不服調查或懲處結果，可再向地方政府申訴。

黃維琛指出，為協助事業單位建立內部性騷擾防治措施，按事業單位規模，提供3種「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒規範範本」，並編製「職場性騷擾申訴處理指導手冊」供參考。

此外，外界預估新法上路後恐有一波性騷擾申訴潮，並指目前在職場性騷擾調查人才庫及訓練不足。黃維琛表示，將在3月底前把人才庫增加至800人，今年底的目標為1600人，並啟動宣導計畫，擬在年底前完成近百場宣導，並爭取每年約2億元預算，3年共6億元用於支援地方政府人力、法律扶助及心理諮商等資源。