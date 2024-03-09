冷空氣持續發威，中央氣象署指出，9日各地多雲到晴仍是偏冷，10日清晨北部低溫下探至10度，同時也短暫回溫但下雨，下周一有新一波鋒面和冷空氣接力，冷空氣可能達大陸冷氣團等級，除南部平地外，各地都有降雨機會，今晚到下周二清晨高山可能有降雪機會。
氣象署科長林柏東指出，未來一周2波冷空氣報到，第一波是目前正影響台灣的強烈冷氣團，今晚到周日清晨將是最冷時刻，台北低溫僅10度，下周一、周二將有另一波冷空氣，且下周一有鋒面通過，全台有雨。
氣象署預報員曾昭誠表示，周六白天各地多雲到晴偏冷，北部、東半部約17到19度，中南部23到24度，僅東半部及恆春半島有零星雨，西半部山區受中層水氣影響有零星雨。
他說，周日冷空氣減弱，白天氣溫回升，北部接近20度，中南部溫度更高，但中層水氣更多，北部、東半部、恆春半島，中南部山區有雨，其他地方多雲。這波冷空氣預計影響到周日清晨，白天溫度回升，但下周一鋒面通過、東北季風或大陸冷氣團南下，一路再降溫至下周三。
降雨方面，曾昭誠表示，下周一東北季風、冷氣團增強將影響到下周三，下周二、周三降雨主要以基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島為主，西半部平地雨量減少許多。下周四東北季風或冷氣團減弱，氣溫回升。
降雪方面，曾昭誠說，今晚到周二清晨高山可能有降雪機會，但目前看起來水氣、溫度配合不理想，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪，而另一波冷空氣下周一水氣夠多，但低溫條件可能不夠，降雪機會也不高。
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