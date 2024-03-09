五角大廈周五（8日）公開新報告說，美國並未對民眾隱瞞外星人或不明飛行物技術，並直指大量有關政府利用逆向工程，以仿造外星技術的報告和說法「不正確」。
綜合外電8日報導，五角大廈在報告中公開了「全領域異常現象解析辦公室」（AARO）的調查結果。報告指出，長久以來盛傳，美國政府尋獲好些外星太空船和外星生物遺骸，設法以逆向工程模仿相關技術，並自1940年代以來，就一直隱瞞美國國會和大眾，秘密進行專案。
報告說，電視節目、書籍、電影和大量網路及社群媒體相關內容激增，很可能影響了大眾對這題的討論，並強化了某些人的看法。不過報告說，在調查了近1世紀來的不明飛行物目擊事件後，並未發現有外星人，或外星智慧生物的證據。
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