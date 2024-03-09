即使通膨數字尚未達到目標水準，但預測聯準會將在今年降息，已經成為市場共識，尤其聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）近期接連釋出鴿派訊息，刺激金融市場強彈，最新預測指出，聯準會將在今年6月降息，至今年約會降息4次，一共調降1%。

目前美國基準利率維持在5.00至5.25%水準區間，從去年6月之後就沒有再升息，原先市場預測聯準會將在今年3月降息，一整年下來會降息6至7次，不過隨著經濟數據顯示通膨仍高，目前市場已經將預測時間延至6月，降息幅度與規模也都縮小。至於投資人該留意什麼？從降息時間、受惠族群及如何分散風險等3重點進行介紹。

■聯準會開綠燈

本周鮑爾的談話可說是替降息開綠燈，周三出席國會證詞時提到，聯準會預計今年會降息，但他也強調，確定通膨數據朝2%目標前進之前，不會急著馬上降息，「若經濟大致按照預期發展，今年某個時間點開始放寬貨幣政策的限制，可能是適當的。」

周四，鮑爾出席參議院銀行委員會聽證會，他再度強調，降息是為了避免聯準會將經濟推入衰退，不是當經濟正常時使政策正常化。不僅如此，鮑爾還給出更具體表示，「聯準會距離獲得降息的信心，以及開始啟動降息，不遠了。」

對比過去鮑爾了無新的談話，甚至還曾對降息傳言評論「言之過早」，此次確實讓期待已久的市場看到希望，此事也刺激全球股市大漲，以黃金、白銀為首的貴金屬也拉出一波長紅。

聯準會接下來將3月21日召開FOMC會議，預期最近兩次的會議3、5月不會調整利率，但6月有望先調降1碼至5.25%，8月再降至5%、9月維持不變，11月及12月各調降1碼至4.50%。

美國即將降息，一舉一動影響金融市場發展。（圖／路透社）

■降息前後該怎麼布局？

投資專家認為，金融股、高股息殖利率股、高資本支出股、資產營建股等及電子股，都可以被視為降息環境受惠族群。壽險型金控當降息後，債券價格回升，得以回沖收益。

高資本支出族群也會從較低利率環境中獲益，另外，營建股也有機會趁著利率低，買房與投資意願拉高時獲得成長。瑞銀（UBS）也建議投資人在降息投入債市，目前規模前100大貨幣市場基金的殖利率雖高，但Fed一旦開始降息也會隨之下降。

瑞銀也提醒，將手上過多的資金轉入債市，可以提高投資組合的風險承受能力，尤其在經濟衰退的情況下，股市跌幅可能超過15%，但債市會上漲16%，以「股六債四」投資策略來看，只會下跌3%。

無論如何，現在需要關注的是通膨數據的發展，工商時報報導，中信金控首席經濟學家林建甫表示，三項因素可能對通膨繼續降溫的前景構成風險，包括地緣政治，整體薪資年增率是否仍在4%以上。

最後一點則是，林建甫提到，去年11月以來金融情勢指數、市場情緒、流動性都轉為寬鬆，是否繼續？能否支撐經濟成長？看來都不是那麼樂觀。因此，第一季通膨難以快速降溫，就會是維持第三季降息的情境。