新竹科學園區目前有600家以上高科技業廠商進駐，打造台灣科技產業命脈。資深媒體人陳文茜表示，當年台積電要創立在桃園還是新竹，前行政院長孫運璿與前國科會主委徐賢修看法不同，兩人曾在前總統蔣經國面前辯論，由於交通大學、清華大學有培育人才的地利之便，最後蔣經國拍板台積電落腳新竹。
陳文茜在《觀點│文茜Open Chat》節目中指出，1985年張忠謀從美國回來台灣，當時台灣半導體技術大概落後30年，等到1987年台積電要成立時，卻遇到資金不足的問題，蔣經國用盡各種方法籌措資金。
「當時台積電是落後全世界很多的，若沒有張忠謀的眼光，台積電可能會犯錯。」陳文茜提到，張忠謀曾表示，要成立半導體公司就要成立世界級規模的，否則一場金融海嘯、金融風暴的風吹草動，就會倒掉，當時張忠謀要求要創立最大規模公司，蔣經國也拍板同意。
「至於台積電要創立在桃園還是新竹，也在蔣經國面前辯論。」陳文茜說，前行政院長孫運璿認為要成立在桃園，因為距通大學、清華大學，而蔣經國也認為靠近人才比較重要，後來就有了新竹科學園區。
陳文茜指出，當時唯一投資台積電的外資是飛利浦，而美國半導體公司英特爾雖然沒有投資，卻有興趣想要外包，後來協助台積電慢慢轉型成國際型工廠規模。到了1990年代開始，台積電越來越國際化，可以接單，到了2000年，台積電發展就很不錯，這是張忠謀很大的功勞。
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