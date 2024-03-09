彭博引述消息人士稱，晶片大廠台積電（TSMC）將獲得美國政府提供金額逾50億美元(約新台幣1571.5億)的聯邦政府補助，以支持該公司在美國亞利桑那州興建新工廠的計劃。
美國《晶片和科學》法案提供520億美元（約台幣1.6兆元）補助，鼓勵半導體製造業赴美設廠，來分散供應鏈風險
彭博引述知情人士報導，美國政府根據2022年通過的《晶片及科學法例》（Chips and Science Act），向台積電提供貸款並作擔保，變相支援台積電的建廠計劃。
彭博報導，因事屬機密而不願具名的知情人士指出，這項撥款尚未定案。
目前也不清楚台積電是否會利用2022年通過的《晶片法》作為貸款和擔保。針對彭博美政府將補助一事，台積電尚未有回應。
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