大台北地區大眾運輸交通工具首選不外乎台北捷運莫屬，俗話說人潮就是錢潮，大量的旅運人次也為捷運站周邊商家帶來商機。若觀察新北市轄內42個捷運站周邊店面租金實價登錄資訊，其中租金行情最高前10名捷運站，最貴的是坐落板南線新埔站周邊的店面，平均單坪月租金3471元，租金行情已與台北市東區商圈相去不遠。而中和新蘆線就包含有頂溪站、永安市場站、三重國小站與新莊站等4個站點，平均單坪月租金落在1933元至2867元，消費力不容小覷！
中和新蘆線起經新北市中和、永和，途經台北市後橫跨三重、蘆洲以及新莊等行政區，行駛路線皆為人口密集地區，站點周邊生活機能相當成熟，就業機會也相當充足，各自形成不同的捷運商圈。頂溪站與永安市場站是中和新蘆線自台北市進入永和的頭兩站，北往中正橋即能直接進入台北市中正區享有地利之便，捷運站周邊商業機能眾多應有盡有，鄰近有仁愛公園、四號公園、河濱公園等大型公園綠地，生活機能相當完善，因此人口高度集中，當地居民不乏白領上班族、公教人員，收入穩定消費能力強，也回頭正面活絡當地商業機能。加上受惠於樂華夜市的高人氣，周邊店面十分搶手，也是受置產需求購屋族群所歡迎的長期投資標的，穩定且龐大的人潮讓租金行情存在一定支撐。
位於三重的三重國小站則是蘆洲線自台北市進入三重的第一站，距台北市僅一橋之隔，除捷運系統與公車路網外也鄰近三重交流道，相對台北市親民許多的房價也吸引不少通勤族居住於此，聯外交通便捷、生活機能成熟、商業機能興盛，讓周邊租金行情名列前茅。此外，三重除了有第二行政中心、重劃區等利多外，一橋之隔的西區門戶計畫也讓三重相得益彰，包含台北雙子星、台北郵局公辦都更等諸多開發案，對於三重地區的未來發展將有所助益。
新莊站位於新莊傳統舊市區，不僅開發時程較早，生活機能成熟且熱鬧，除了匯集在地住戶，區公所、稅捐、戶政、地政等行政機關帶來的洽公人潮與廟街夜市的消費人潮，讓捷運站周邊店面保持熱絡。而沿線塭仔圳開發案即將重劃完成進入配地階段，逾四百公頃的開發面積預期吸引更多居住人口落腳新莊，潛在商業發展空間相當可觀。
在2020年環狀線通車後，不僅串聯起新北市新店、中和、板橋、新莊等地區，也與既有放射狀的台北捷運系統串聯，產生多個雙捷運交會站，讓中和新蘆線所能夠觸及的區域變得更多、更廣，為沿線站點帶來不少人潮，產生的消費力道支撐店租行情不墜，綻放商業活力！
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