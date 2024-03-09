房市329檔期將至，受選舉落幕等利多鼓舞，市況更趨明朗，根據巿調單位統計六都、新竹地區推案，總銷金額為7810.4億元，年減7.3％；但新進場個數則是380件、年增32％。扣除商辦案後，案量較去年同期明顯增加。

數字科技旗下591新建案分析，今年329檔全台個案數悉數成長，顯示建商信心回穩。尤其房市受新青安鼓舞買氣破冰，近期更有許多主打低總價、小坪數個案銷況傳出捷報，讓市場逐漸迎來春暖花開。

以台北來看，今年少了商辦指標案挑起大梁，量能一口氣蒸發近2千億，住宅供給水位略為下滑，市場轉為區域表現，像開發早、久無大案登場的中正區在「全坤富御」等都更危老案公開下重返榮耀，推案量207億更排名北市各區第二，僅次擁有北士科重劃區加持的北投區，年增亦突破4成。

新北市這次雖然在案量及個數被桃園、台中超車，但整體量能仍是向上成長，幾個主力熱區亦各有千秋，像與北市一橋之隔的三重區，受蛋黃區買盤支撐建商推案意願踴躍，案量合計高達461億元，年增3成多，其中二重疏洪道重劃區，更有國泰建設與三井集團聯手推出、總銷110億元的指標案「RIVER PARK」開案，熱度居高不下，另愛山林乘勝追擊推出了「巿政官邸3號」。

這次表現最旺的桃園市，此次高價區如青埔特區，雖因房價過熱且局部賣壓浮現，推案力道弱化，但在A7、中路、經國及小檜溪等重劃區回神下，熱鬧非凡，加上受雙北、新竹等高價區買盤外溢等紅利，整體量能較去年大增近900億。以龜山A7為例，當地新案行情雖已站穩4字頭大關，但當地建商繼續加碼押寶，這次更有逾250億案量、近2千戶供給釋出，較去年火燙不少。如潤隆推出的「溫莎堡」、新總陽則有「環球經貿中心」進場。

新竹地區這次則呈現「蛋黃冷、蛋白熱」，像竹北因房價過高，目前當地除了新案均價站穩6字頭，高價案更是坐7望8，嚇得買方聞「價」而逃，建商自然不願輕易開案。反而是竹東鎮及寶山鄉、湖口等蛋白區，由於價格相對親民，這次不約而同有「富宇建設光武段案」、「宏道新竹帝寶」等重量級新案進場，預計將迎來價量齊揚格局。

台中看點仍聚焦在傳統熱區，包括北屯、西屯及南屯等精華區塊皆有指標案登場，如興富發在西屯一口氣推住宅案「蘿曼蘿蘭」及市政路、文心路口的商辦等案，兩案總銷合計直逼200億，也證明蛋黃區始終是房市不敗題材。

台南市因去年329檔期大爆發墊高基期，建商布局較為保守，且在缺乏指標案撐場下，量能較去年大減近3成。至於高雄仍持續受惠台積電議題紅利，目前北高雄左營、楠梓及橋頭買氣穩健，也為建商注入一劑強心針，像楠梓區這次推案量就突破150億，較去年大幅回穩。惟目前幾區房價有急遽升高的現象，個案銷況落差相當大。