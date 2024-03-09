機場捷運自2017年3月正式通車已屆7年，帶動各個捷運站點周遭房市的發展。觀察2023年機場捷運沿線的預售屋交易狀況，主要交易熱區為A7體育大學站、A10山鼻站、A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站及A20興南站，其中A7體育大學站交易量超過2500件，為沿線各站的預售交易量冠軍！
不過，台灣高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，機捷最大效用還未發揮到極致，因為最重要的點是A1站尚未完全開發，亦即可匯聚機捷人流與商業活動最多的台北雙子星尚未蓋起。
商轉開始 A1將成真國門
黃舒衛指出，台北雙子星緊鄰的台北車站是全球前30大人流最多的車站之一，其交通樞紐的位置特殊，只是A1站尚未設置成1個非常大、具地標性的量體，讓其發揮應有效果，但2027年、2028年，台北雙子商場等開始營運，可以想見，A1將蛻變成真正的國門，不論從A7、A9要進巿區，才會覺得有動機，且如果企業進駐台北雙子星辦公，與台北車站的商業、消費活動串聯，將發揮一加一大於二的效果。
「目前機捷A1如同一個很冷清的輸送帶！」黃舒衛說，開始製造出商機，一定是在2026、2027年台北雙子星營運之後，這個整棟15萬坪，不管是辦公室或者是旅館人潮，開始在這邊活動，配合運輸效應拉動才會更快的開花結果，其實沿線還有好幾個站，像A7等站周邊還有案子、土地等待台北雙子星營運後，帶來整個城市結構、機捷各站商機的蛻變。
經過過去7年的發展，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，觀察機捷沿線站點周邊預售屋交易資訊，距離台北車站越近、通勤時間越短的站點房價越高，因此雙北地區不少通勤族選擇以時間換房價，沿著機場捷運站點看房，A7站房價相對親民實惠，推升預售屋交易量表現。
重劃區拉抬 帶動預售屋買氣
台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中表示，機捷沿線的預售屋交易熱門站區，全數都有新興重劃區的加持，包括A7重劃區、A10山鼻新市鎮、A18至A19的青埔高鐵特區，以及A20的興和特區，連雙北站點中交易最熱絡的A2三重站，都有二重疏洪道重劃區的拉抬。
陳定中指出，由於重劃區的土地供給相對豐富，且桃園各站的重劃區近年不乏造鎮大案推出，區段的選擇相對多元，加上A7、A10等站的房價水位，均較鄰近站點親民，落後補漲的前景可期，產品供給又以低總價小宅居多，吸引當前主力的小資首購買盤轉進，使這些兼具軌道便利與重劃開發的站點，躍居機場捷運沿線的預售屋交易熱點。
陳金萍指出，A10位於山鼻重劃區範圍內鄰近桃園國際機場，住宅區與捷運站距離幾乎步行可及，對於經常利用捷運通勤的民眾，可謂相當便利。2023年周邊預售屋平均單價每坪33.6萬元，對於年輕首購族、通勤族相當具吸引力，2023年預售交易件數也突破千件，有機會成機場捷運沿線房市的新亮點。
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