台積電8日早盤飆上796元天價，台股強彈首度站上兩萬點里程碑，以20065.5點創歷史新高，外資買超432億元成助攻推手；隨後賣壓出籠、指數下殺如洗三溫暖，上下震盪逾427點，中場一度翻黑，隨後多頭氣勢維持支撐，指數又翻紅，終場上漲91.8點，收在19785.32點，台股連續5日創收盤新高，成交值5813億元，周線連八紅。
台股兩萬點如打卡快閃，國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，漲勢又急又快，指數摜破兩萬點有「攻頂」預期，在獲利了結情緒下賣壓湧現，兩萬點大關得而復失；不過，蔡明翰認為，全球仰賴台積電的先進製程，就中長期來看，AI需求正向，台積電股價趨勢向上，但短線確實面臨修正壓力。華南投顧董事長儲祥生表示，台股漲幅稍大，投資人要居高思危、謹慎為宜。
政大金融系教授殷乃平警示，高利率、高通膨環境下，IMF預測2024年美國、全球經濟成長率為2.1％、3.1％仍屬低迷，主計總處最新預測台灣經濟成長率3.43％也不算突出，全球股市齊創新猷，股市泡沫已有形成的徵兆，當經濟基本面與股市嚴重脫鉤，泡沫恐有破滅的一天。
殷乃平認為，台股仰賴AI飆漲，若少了台積電重量級AI要角，表現是「乏善可陳」，延續這樣的趨勢發展，會讓「荷蘭病」更嚴重，即資金、投資、人力全部聚焦AI科技類股，排擠了就業人口眾多傳統產業、服務業的發展，長期來看，經濟結構恐怕會「畸形」發展。
PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，台股從2月23日觸及萬九後，僅花了10個交易日大盤就來到2萬點；孫傳恕提醒，從歷史角度來看，美股往往在聯準會降息前2至3個月會出現高點，第二季又是科技股淡季，台股目前評價面偏高，可能隨預期美股下半年降息後軟著陸而回檔，不過，國內投信正募集高股息ETF，上千億元資金將在未來1個月進場，台股接下來處於風險與機會並存階段。
根據證交所資料，台股連續五日收盤指數刷新紀錄，成交量也放大逾5000億元以上；8日外資買超432億元，累積近一周外資買超達904億元，安聯投信台股團隊表示，外資動能充沛且正向，推升台股衝上兩萬點；展望後市，安聯投信認為，部分AI概念股近期漲多、評價面被推高而面臨調節賣壓，待整理調節後，AI與半導體仍是主流，當盤面轉換可視為短期現象。
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