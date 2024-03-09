美國總統拜登7日晚間向國會參眾兩院聯席會議發表國情咨文。他在談到美中關係時說，美國堅決反對大陸的不公平經濟行為，並強調會堅決維護台海和平穩定。他重申，美方希望與中國競爭，而不是衝突。這是拜登首度在國情咨文中談及台海安全。

美會贏過中國 痛批川普光說不練

拜登就任總統以來，第三次發表國情咨文。他說，多年來，包括共和黨人在內的很多人一直說大陸正在崛起、美國正在落後，但「他們搞反了，美國正在崛起，擁有世界上最好的經濟。」

拜登表示，美國對大陸貿易逆差降至十多年來最低。美國商務部2月公布的數據顯示，美中貿易逆差在2023年達到7734億美元，較2022年下降近20％，其中貨貿逆差減至4272億美元，為2010年以來最低。

拜登再次強調，美國堅決反對陸方的不公平經濟行為，也會「堅決維護台海和平穩定」。先前在台海問題上，拜登已4度表明，若大陸武力犯台，美國會保衛台灣。拜登在國情咨文中又說，他重振了美國在太平洋地區的夥伴關係和聯盟，並確保最先進技術不能用於製造中國的武器。

不過拜登重申：「我們希望與中國競爭，而不是衝突。」他還劍指年底競選連任的對手、前總統川普，稱後者一再對大陸發表強硬言論，卻從未想過付諸行動。拜登又說，在與大陸或其他任何國家的競爭中，美國處於更有利地位，可贏得21世紀的競爭。

外交部稱感謝 持續維護區域穩定

外交部對於國情咨文回應稱，美國高層積極在各重要場域明確傳達支持台海和平與穩定現狀的正面訊息及跨黨派共識，對此表達誠摯歡迎與感謝，歡迎各界持續關注台海安全，承諾台灣會持續與理念相近國家合作共促台海及區域和平穩定與繁榮。

國民黨立委賴士葆表示，任何國際上挺台的聲音都歡迎，可是兩岸能避戰還是應該避戰，畢竟拜登說的「堅決維護」到什麼程度不知道，也不等於出兵。台灣兩岸溝通還是必須要做，先自立自強，避戰最重要。民進黨立委吳思瑤表示，台灣議題已經成為美國重要的議題，首度在國情咨文演講提到，被列為美國的重要政策，拜登也提到美國會扮演協助台灣維護台海和平穩定，這也顯示台美關係是很穩定。民眾黨立委林國成直呼「嘴巴講講啦」，兩岸的事情，兩岸來處理，不是靠別人來談和平。

外洩台海軍事機密 美軍中士被捕

與此同時，美國現役陸軍中士及情報分析師舒茲（Korbein Schultz）7日在肯塔基州坎貝爾堡被捕，遭控出售與美國協防台灣等相關敏感軍事資訊，時間長達一年多。起訴書指出，舒茲被自稱住在香港的外籍人士「共謀者A」招募，自2022年6月以來即向對方提供多項資訊，包括有關「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS）、極音速設備、美軍未來發展研究，以及針對中國等大國軍事演習與行動研究等。

起訴書還提到，舒茲竟自認為可以成為「傑森包恩」（電影《神鬼認證》主角，CIA幹員），表明會持續向共謀者發送大量訊息。舒茲起初被要求提供文件，詳細說明可從俄烏戰爭中汲取的教訓，以及如何用於台灣遇襲時的協防計畫。他洩露這些資訊的報酬為200美元，後來至少獲得14筆支付，總計4萬2000美元（約新台幣132萬元）。

對於上述案件，大陸外交部發言人毛寧8日表示，並不了解相關情況。反對美國濫用國家力量無理打壓中國企業和公民，會採取必要措施維護中國企業和公民的合法正當權益。