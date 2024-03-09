春假快到了，很多人等著出國旅遊。機場熱門時段旅客眾多，出境安全檢查常常出現大排長龍的場面，令人焦慮。美國聯邦運輸機關表示，安檢人員最不想打交道的旅客有6種，原因在於令安檢流程受到明顯拖延。旅客只要把握基本原則做好準備，必定有助於安檢過程流暢。

美國運輸安全局（Transportation Security Administration，TSA）顧問葛斯耶（Eric Guthier）說，一般而言，以下6種旅客是機場安檢人員最不願意碰上的類型：

一、違規型：對任何安全人員來說，最嚴重的狀況就是有人違反規定。在機場，隨身攜帶小刀、開瓶器、盛裝液體容器過大的旅客，隨身行李必得接受搜查，這樣的人愈多，要檢查的行李就愈多，「這代表整條人龍前進的速度變慢」。攜帶槍枝更是情節重大，「整條安檢通道可能必須暫時關閉」。為了避免無意之中攜帶違禁品登機，旅客打包之前應該查閱清單，出門前花幾分鐘檢查隨身行李，以確保能在機場用最快速度順利通過安檢。

機場安檢人員必須檢查旅客的隨身行李，確保旅客沒有夾帶違禁品登機。（示意圖：shutterstock／達志）

二、行李毀損型：這對安檢而言是不小的麻煩，勢必導致延誤，例如，拉鍊損壞、行李爆滿難以闔上。旅途之中，行李箱袋受損是很常見的狀況，進入安檢環節之前，務必確認隨身行李箱袋是否完好無缺。葛斯耶舉例，拉鍊少了拉環，勢必很難使用，如果手邊有繩索或塑膠束帶，就能立刻派上用場，代替拉環讓拉鍊順利作用。

三、花枝招展型：得體衣著不會是問題，但如果裝束太過繁複，很難不耽誤自己與其他旅客受檢的時間。例如，又多又長的鞋帶、難以穿脫的靴子會讓安檢速度變慢，帶有精緻裝飾（例如亮片、鉚釘）的襯衫、長褲很可能讓旅客落入進一步篩檢的關卡。

搭機出境安檢時可能需要脫鞋受檢，最好選穿容易穿脫的鞋子，以免耽擱時間。（示意圖：shutterstock／達志）

四、慌亂型：手忙腳亂的旅客，往往會犯最大的錯誤。旅客加入安檢隊伍之前，就應該把一切安排妥當，安檢人員希望旅客提早到安檢門排隊等候，最好預留大量時間，而且要把護照、登機證等文件準備妥當，以井井有條的狀態受檢。葛斯耶說，倘若處於慌亂、擔心的狀態，旅客可能會做出超乎尋常的舉動，「例如讓寵物接受X光檢查」。

五、迴避問題型：行李必須接受進一步檢查的情況下，必定會面對安檢人員提出一系列SOP提問，只要誠實作答，就能縮短延誤的時間，而不是假設安檢人員什麼都知道，這樣的態度沒有幫助。

六、欠缺耐性型：只要做到這一點，就能大幅降低安檢流程的惱人程度。畢竟安檢是為了所有旅客與機場人員的安全而存在，葛斯耶說，「安檢人員與旅客一樣，也是要回家與家人團聚的」。