所有金控2月自結獲利全數出爐，國泰金單月獲利109.9億元，超越富邦83.09億元，單月EPS達0.76元，也勝過富邦0.64元，成為單月「獲利王」，兩家也是「唯二」前2月EPS超過1元的業者。至於股東人數多達87萬的開發金，前2月EPS達0.34元、追平第一金，讓網友按讚「滿血復活」。

前2月獲利前5名的金控分別為富邦金EPS1.72元、國泰金1.41元、中信金0.68元、兆豐金0.54元、元大金0.42元。

富邦金2月自結稅後純益83.09億元，累計前2月稅後純益223.79億元，各子公司表現不俗，富邦人壽單月獲利較去年同期成長300%，北富銀前2月獲利續創歷年同期新高。國泰金2月稅後純益109.9億元，超車富邦金，累計前2月稅後純益203.9億元，EPS達1.41元。

第3名中信金單月大賺45.39億元，主要受到台幣貶值帶動台灣人壽獲利，累計中信金前2月稅後純益133.45億元，EPS達0.68元。

值得留意的是，開發金2月自結稅後純益28.05億元，累計前2月獲利56.14億元，較去年同期成長261%，EPS達0.34元。旗下子公司凱基人壽2月獲利14.35億元，較去年同期大幅成長。

對於2月意外爆出國泰金獲利超前，網友敲碗「大樹不讓了」、「蹲到腳麻，這次竟然賺這麼多」、「難得贏過富邦金，股價要跟上嗎」；而對於開發金獲利回升，網友表示「看來20的開挖指日可待」、「當初18塊600張賣光光，考慮把遠銀換回開發」、「配1元就和台塑一樣了」。

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