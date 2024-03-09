近期多檔季配ETF陸續公布配息金額；財經講師郭莉芳4日表示，這次最令人驚豔的，就是過去1年穩居配息王的群益台灣精選高息（00919）今年仍維持10%年化配息率，優於高股息始祖元大高股息（0056）和國泰永續高股息（00878），顯示投資市場「薑不一定是老的辣」；至於新加入的月配ETF是否值得投資，她則認為，若月配股息乘以3，如果無法超越季配息ETF，且要今年夏天才會配息，那還是續抱季配高股息，不要變心的好。

◎以下為「郭莉芳理財講堂」粉專原文：

最近高股息ETF的討論聲浪比較多，後台私訊也會常被問到哪一檔表現好、配息高，老師會建議哪一檔？其實我很少回答單一標的的問題，上課或演講的講義也通常會給幾個穩健標的，不會只推一檔，因為好標的有很多，每一檔的特色也不一樣；況且，每個人在乎的點也不一樣，有些人在乎配息要又好又穩，有些人在乎的是股價會不會有上漲機會，如果可以魚與熊掌兼得，誰不要呢？這時候，大概就是用過去的績效與配息率來見真章的PK時刻了。

3月陸續會有一些季配息ETF開始公布配息金額，這次最令人驚豔的莫過於00919，將配息金額上調到0.61元，維持年化配息10%；就過去1年的紀錄，目前00919依然坐穩配息王寶座。

走過淨值超漲、各家都比拚誰配的比較多的2023配息大戰後，可以看到2024年迄今，多數的ETF配息率回歸常態；除了腹背受敵、首開月配息先例的00929，從配0.11元調高到0.13元應戰外，其它像是高股息始祖0056，從年配改為季配後的金額，最新單季配出0.7元，00878配出0.4元，兩檔的年化配息率約莫落在7.5%上下，還是略遜於成立1年多、淨值還沒有漲太多的00919；換算下來的配息率逼近10%；所以，在投資市場裡，薑不一定是老的辣。

更何況，屬於高股息ETF後進的00919，選股標的範圍比起老牌的0056取市值前150大、00878取MSCI台灣指數約90檔標的還要來的更廣，它是放寬到市值前300大的公司，且依照當年度公布的股利來選股，剔除已除息的標的，更精準聚焦擇股，這個選股上的優勢也許是它去年績效可以超越00878的主因。

至於最近還有新的月配息ETF會加入戰場，粉絲們問我：可以買嗎？會推薦哪一檔？我的看法不變，新募集的ETF在接近大盤指數萬九進場的產品，或許個股買進價格不會便宜，而且還要再等至少3個月後才能開始配息，配多、配少還不知道，目前我就先觀望一陣子再說。

反觀成立一段時間的ETF，相對就比較吃香了，因為6月起會進入除權息旺季，等於這些高股息ETF要陸續收割持股組合中的配息，除了原有沒分配出來的股息，還有新一年度的股息等著落袋，光是這樣想，眼睛都亮了。

以00919為例，目前就官網資料來看，可分配收益還有1.78元，換句話說，即使未來維持每季配息0.61元不變的情況下，還可以至少配兩次，而且緊接著6-8月除權息旺季，就會續有新的股息落袋，等於是握有未來有機會能配更多的籌碼，我們來換算一下，假設00919的投資組合在2024年的股利率有個8%，用淨值24元來換算，包含現在帳上有的收益，至少還可以再分配6次（一路配到2025年6月）還有剩，試算方式是：1.78+（24*0.08）=3.7，3.7除以0.61大於6，這個想像空間實在很甜。

今天這一篇主要還是要回答我對於月配息ETF的看法；其實，月配聽起來很棒，但如果月配股息乘以3，如果無法超越季配息的ETF，那我可能還是不會考慮，更何況與其巴望的今年夏天才可能會配，那我還是繼續擁抱目前手上的季配高股息ETF，先不要變心好了。

※本文獲得「郭莉芳理財講堂」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。