每月定期定額3萬元投資ETF，有可能成為擁3000萬金融資產的有錢人嗎？投資達人「財經雪倫」在「投資嗨什麼」YouTube頻道試算，假設分別投資市場上相當受歡迎的8檔ETF，就算連買10年也無法成為有錢人，當中僅有2檔，要投資20年以後，才有機會坐擁價值超過3000萬的金融資產。

根據一份調查顯示，在台灣有錢人的定義有3個等級：

1、 初級班：持有價值超過100萬美元（3000萬台幣）的金融資產。

2、 中級班：資產淨值至少為500萬美元（約1.5億台幣）。

3、 高級班：流動金融資產為3000萬美元（約8.56億台幣），或可支配收入超過2000萬美元。

雪倫在表示，每個月要定期定額扣3萬元，對許多每月結餘僅剩2萬多元的小家庭，應該已經算是「中上」等級了，但要達到有錢人的幼幼班，仍然需要花上超過20年時間。

她從各面向找了8檔比較多人討論的ETF，包含市值型、高股息型、高息低波型、產業型及中小類型，包含0050（元大台灣50）、006208（富邦台50）、0056（元大高股息）、00878（國泰永續高股息）、00713（元大高息低波）、00733（富邦台灣中小）、0052（富邦科技）、00757（統一FANG+）。由於00919和00929成立時間較短，所以沒有列在這8檔ETF當中。

用其成立以來的年化報酬率去計算，最高年化報酬率是去年的績效王00733，年化報酬率是17.75%；第2名是去年的原型ETF績效冠軍00757 16.16%。其餘年化報酬率超過9%的還有00878、00713及0051。

雪倫試算，每月定期定額3萬元、投資20年後，僅有2檔可以讓投資人拿到有錢人門票3000萬：一檔就是00733，20年後總值來到5535.9萬；另外一檔則是00757，20年後總值為4544.2萬。

ETF上市時間不同，會影響到報酬率，如果以這8檔中最年輕、人氣最旺的00878上市時間2020年8月3日起始，計算這幾檔ETF在同一段時間的年化報酬率，又會有甚麼不一樣變化？

得出來的結果接近相同，年化報酬率最好的仍然是00733、年化報酬率16.95%；其次為00757，年化報酬率為14.38%。年化報酬率超過9%的還有0056、00878和00713。

假設每月定期定額3萬元、投資20年下來，雪倫發現，仍然以00733和00757兩檔最有機會拿到3000萬有錢人門票，其中00733總值20年後來到5011.7萬，而00757則來到3649.9萬。其餘0056、00878和00713總價值都超過2000萬，而0052也有1700萬；反倒是市值型的0050和006208僅分別有1100多萬和1200多萬。

看到這兩張試算表之後，雪倫提醒，千萬別以為高股息ETF和產業ETF是王道，而市值型ETF不行，這主要是這2年高股息ETF成分股AI漲幅太驚人，但這種機會不是年年有。

綜合以上的試算結果，雪倫表示，有3大結論值得投資人參考：

1、定期定額每月3萬，投資十年不會讓我們成為有錢人。

2、成為有錢人要有足夠的本金，並找到一條又長又濕的坡道，也就是投資時間夠長、報酬夠高。

3、報酬較高的標的代表風險較高，投資前謹慎評估能否承受股價波動。

免責聲明：本文獲得財經雪倫「投資嗨什麼」授權，文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。