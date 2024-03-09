10歲開始打排球、文科出身的安勤董事長劉琍綺，究竟如何從一名工業電腦門外漢，打造市值超過80億的公司？
一頭俐落短鬈髮搭配淺藍色西裝，安勤科技董事長劉琍綺接受過無數次採訪，仍像新手般詢問旁人：「等一下拍照，這樣穿可以嗎？」即使她是身高175公分的「大」老闆，也沒有絲毫迫人氣勢。劉琍綺2000年一手創辦的安勤，是美國前三大選舉投票機供應商，更讓人意想不到的是，成立工業電腦廠的她，大學卻讀文科，從小到大還是排球校隊主攻手兼隊長，完全顛覆他人對文科生的印象。
「我從小就長得比別人高。」劉琍綺說，10歲時因為身高優勢，被找進排球校隊，小學就打到全國冠軍，國中也因此加入球隊，一邊讀書、一邊練球，「同學去朝會，我就去練球，晚自習結束也要練，回家還要複習功課。」因為打球，劉琍綺在課業上得比別人更努力，她曾是全國數一數二的中學生球員，有機會靠體育成績保送北一女，最後仍憑實力考上，並一路念到淡江大學法文系。
畢業後，劉琍綺在飾品貿易公司工作4年，本來想創業做國際貿易，但正逢台幣升值不利外銷，她暫時打住念頭，在學姊介紹下，進入當時想發展海外市場的工業電腦廠研華，擔任第一位外銷業務。
剛開始，作為門外漢，劉琍綺拿著產品目錄和規格拚命背，公司參展時，遇到不懂的技術，就找產品經理、研發人員來向客戶解釋，她則站在一旁邊聽邊作筆記，有時甚至能跟客戶聊上一整天，向對方請教產業局勢。
這讓劉琍綺深受上級賞識，1992年研華轉投資成立研揚後，被指派統籌研揚行銷業務，沒想到竟被客戶質疑：「怎麼把這麼重要的任務交給女生？」遇到歧視，劉琍綺不服輸的性格愈想證明自己，無論開拓市場、催收貨款她全都做，是研揚能夠上櫃的背後推手。
研揚上櫃後功成身退
創業跑展4天開50會
當時已有兩個孩子的她，也沒有忽略家庭，那段時間，她每天趕在6點前到幼兒園接小孩，回家後繼續工作，因為「今日事今日畢」是她一向秉持的原則。
1999年研揚掛牌上櫃，劉琍綺功成身退，決定一圓創業夢，40歲的她成立安勤，專做工業電腦，應用於醫療、零售等領域。
然而，剛開始資源有限，什麼都想嘗試的結果，是不到1年資金就見底，幸好當時一家日本系統整合廠要替郵局做自助包裹寄送機台，找上安勤代工，業務出身的劉琍綺親自接待客戶，聆聽對方需求，最終靠著小公司反應快、彈性高，拿下第一筆訂單，公司化險為夷，成立隔年就獲利。
創業初期難免艱辛，劉琍綺事必躬親，打球時的毅力也展現在做生意。某次到國外參展，安勤因為規模小，被分配到走道間的小攤位，劉琍綺馬上要求換到閒置的空攤位，然後一個人搬展場裝潢，再找廠商一起接鋼管、鋪地毯，徹夜沒睡才完工。每參加一個展覽，她就召集所有代理商，四天開會超過50場。「她就跟所有台商一樣，很拚，提著一只皮箱走天下。」與劉琍綺共事超過30年的安勤總經理張嘉哲說。
她曾是萬眾矚目的排球健將，偏要自己讀書考高中；法文系畢業，偏跑去賣工業電腦，劉琍綺同樣把這份「剛」，帶進職場。她曾每月舉辦讀書會，要求員工讀完一本書，她也會訂管理類雜誌，讓主管們從中學習，「公司要不斷成長，所以我告訴員工，你們也要跟著成長。」新進員工教育訓練，劉琍綺一定親自出席，講述公司文化和經營理念，分享自己從基層一路做到老闆的經驗，「就是把每件事做好。」
一向穩定成長的安勤，曾歷經兩次停滯期，第一次是2008年金融海嘯，安勤受衝擊，劉琍綺卻堅信這是蹲馬步的時機，即使各公司都在裁員，她也沒放掉任何一位員工。2020年新冠疫情，安勤面臨第二次低谷，由於缺料、漲價，客戶不諒解，還一度批評安勤是「最差供應商」，劉琍綺立刻打給所有董事、高階主管開會，討論公司應該更聚焦在哪些產業、如何設定接下來的目標，每個月管理會議，她也會把所有財務、業績數字攤開來給所有主管看，要大家擬出行動方案。
靠實力拿訂單不應酬
訪客戶前必沙盤推演
跑業務，她更是自有方法，「我幾乎不交際應酬，我要靠實力拿訂單。」劉琍綺拜訪客戶前，除了將客戶可能問的問題預習一遍，面對不同類型客戶，她會擬定不同策略，就連要找哪些同仁一起參加，也詳列清單。有一次客戶投訴收到的產品少了好幾顆晶片，她檢查出貨清單發現並沒少給，還是先賠償對方，再說明情況，最終成功化解雙方矛盾。
「我也有好幾次壓力大到失眠。」劉琍綺不諱言創業的難，但對她來說，這就像在球場一樣，「比賽有輸有贏，遇到逆境，就是面對它、處理它，盡力而為。」
工作上，劉琍綺看似執拗，對員工要求不少，但大家對她的印象卻是親民，因為她的「柔」，也時時刻刻展現在日常中。張嘉哲分享，劉琍綺對下屬充分授權，也願意接受比她更懂技術的工程師意見，有人提出人才招募困境，她就到台中設立分公司，結果十多年來，人才只進不出，近期拿到的高階醫療伺服器大訂單，全都在台中分公司進行研發；主管建議她改善過於保守的併購策略，劉琍綺便找來有併購經驗的財務長協助。
研華董事長劉克振曾這樣形容她的管理風格：「我像金，而Alice（劉琍綺英文名）像水，沒有固定型態，可以融入各種環境。」言下之意，就是比起自己的強勢作風，劉琍綺的領導，增添了更多柔軟。
對內督促員工重健康
對外扶助弱勢給舞台
私底下，劉琍綺對員工不改媽媽角色，張嘉哲印象深刻，某一年到美國出差，她假日竟跑去超市買食材，做菜給同事吃，即使事隔多年，張嘉哲依然記得：「她的廚藝非常好！」一直保有運動習慣的劉琍綺，更經常叮囑員工要多運動，不僅在公司設置健身房，還提供各種體能課程、健康講座，並舉辦三鐵大賽、運動會，鼓勵大家注重身體健康。
其中，讓安勤行銷企畫部資深經理陳宛寧最有感的是，劉琍綺對弱勢族群的照顧。陳宛寧在公司待了超過十年，「董事長總是第一個想到要幫助別人。」劉琍綺會請來視障人士，提供員工按摩服務。近五年尾牙，她不找知名歌手拚排場，而是專程請偏鄉原住民兒童或其他弱勢團體上台表演，讓陳宛寧特別難忘，「跟以前參加過的尾牙都不一樣，很感動。」正如劉琍綺願意給員工發揮的空間，她也把表演舞台，留給了更需要的人。
2023年，安勤受惠零售業換機潮、博弈產業蓬勃，營收達82.34億元，攀上歷史高峰，劉琍綺也因此榮獲安永「續業躍昇企業家獎」。在以男性為多的工業電腦產業，她反而覺得女性擁有更多優勢，「面對客戶，我們細心、貼心，更可以理解、達到對方需求。」
她見證了台灣工業電腦產業的成長，作為女性，劉琍綺不曾退縮，她勤跑業務、累積信用，自己開公司後，她設定願景、廣納意見，贏得員工支持，在工業電腦這剛硬的產業王國裡，劉琍綺用溫柔與堅毅，闢出自己的天地，在這裡，她就是女王。
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