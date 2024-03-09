台股月配高息ETF肉搏戰起，甫在3月5日完成首波募集，吸金逾500億元的00939（統一台灣高息動能ETF），預計20日風光上市；00940（元大台灣價值高息）也是銀彈上膛，將在下周一（11日）開募，傳出內部訂下600億元額度高標，且敲定4月1日掛牌交易。

台股目前共有5檔ETF飛越千億門檻，依序為0050（元大台灣50）的3088億元、0056（元大台灣高股息）的2734億元、00878（國泰永續高股息）2676億元、00929（復華台灣科技優息）的1592億元以及00919（群益台灣精選高息）的1542億元。

由於2檔台股ETF新兵同樣訴求高息，究竟誰最有機會成為第6檔ETF千億巨獸，業界分析，00939近5年追蹤指數回測配息率高達9.85%，在國內5檔月配高息ETF中稱霸，加上負責的基金經理人，曾是「國民ETF」0056的明星操盤手，也是一大祕密武器。

元大投信則點出00940具持股相對分散等4大優勢，加上成立滿90天就配息，有機會超車00940的8月初，趕在7月中下旬就首度派息，成吸引存股族的一大賣點。

00939主要追蹤的臺灣高息動能指數，每年5月按EPS、營業利益率及當年度股利率等3指標嚴選40檔高股息股作為成分股，為市面上首檔月底領息設計的ETF，由於已上市的月配ETF皆為月中領息，可讓投資人自組雙周甚至周周配，可以說是配息百搭王。

以追蹤指數回測配息率，00939近5年平均為9.85%，不僅高於00940平均值的8.6%，也勝過「大學長」00929近8%的年化配息率，更比00934（中信成長高股息）、00936（台新永續高息中小）的近7.42%與6.83%還香，在5檔月配高息ETF稱王。

此外，00939的基金經理人為林良一，學歷為淡江大學財務金融研究所碩士，實戰經驗豐富，除擔任統一投信量化及指數投資暨業務部基金經理、經理等職，也曾任元大投信指數暨量化投資事業群專業資深襄理，其代表作之一，正是投資人最熟悉的0056，績效實力連證券圈的競業也按讚。

至於10元開募的00940，主要追蹤台灣價值高息指數，雖自2018年以來，過去5年追蹤指數的回測配息率為8.6％，但2023年高達14.4％，加上選股策略也直接影響投資表現，因此仍有法人認為，後續不乏有後發先至的可能。

元大投信董事長劉宗聖則點出00940的4大優勢，包括10大持股集中度相對分散、相關係數與其它同類型產品明顯不同、規劃每月首周領息，以及基本面、自由現金流量並重，也就是複製巴菲特的護城河、價值投資理念。

達人從成分股觀察，00939比較像是00929，00940則類似00919，兩檔10大成分股甚至百分百重疊。至於配息時間，00939將於基金日滿120天後配息，00940則是滿90天後，以時間推估，2檔有機會在8月初之前首度除息。

不過，達人提醒，月月配ETF雖然可以為荷包加薪，但台股來到萬九之上，恐難再複製萬五以來的逾3成漲勢，且投資人購入前還是需要考量ETF淨值走勢，以及券商的折溢價管理，也就是ETF實際價格與市價差異，才能達到既賺利差、又賺利息的雙重效果。

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