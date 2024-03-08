美國2月非農就業報告出爐，雖然就業人口增加27.5萬人高出預期，但失業率卻意外攀升到3.9％，創下兩年來新高。此外受到聯準會（Fed）關注的薪資通膨指標-平均時薪月增幅也降至0.1％，顯示企業招聘情況仍舊健康、不過就業市場已出現降溫跡象，這些發展都有利Fed今年稍後的降息進程。
勞工部8日表示，2月非農就業人口增加27.5萬人，增幅超出前月也高出過去12個月平均每月23萬人的增幅。然而失業率則從前月的3.7％升高到3.9％，為2022年1月以來新高。
先前分析師預期2月非農就業人口新增20萬人、失業率則持平在3.7％不變。值得注意的是1月就業人口增幅從前值35.3萬人大幅修正到22.9萬人，下修人數高達12.4萬人。至於去年12月人數也從33.3萬人調降到29萬人。前兩個月非農就業人數累計向下修正了16.7萬人。
根據政府對企業的調查顯示，2月就業成長主要集中在服務業，包括醫療保健、休閒和旅館業以及政府部門。
此外備受Fed關注的2月平均時薪年增4.3％，低於1月修正過後的4.4％增幅；月增為0.1％，也低於預期的0.2％及前月的0.6％。
市場參與者之如此關切非農業和薪資通膨數據，主要用來研判Fed今年的降息時機和幅度。特別是Fed主席鮑威爾本周前往國會作證時，曾重申今年降息計畫不變，但時機與降幅則依然未定。
鮑爾表示，如果決策官員對通膨下降更具信心，今後稍後將會降息。目前據芝加哥商品交易所聯準會觀察工具顯示，市場定價Fed在6月開始降息的機率約為57％。
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