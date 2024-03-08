台灣東洋藥品8日宣布，與全球知名的羅氏大藥廠(Roche)簽約合作，旗下研發的Avastin® 癌思停®(Bevacizumab)於4月1 日起，針對部分癌症領域市場行銷及部分醫藥學術活動，委由台灣東洋負責，羅氏將持續提供臨床試驗或學術研究案等服務；此合作案擴增台灣東洋癌症藥品領域的產品組合，也與羅氏攜手共同為醫病持續提供完整的醫療解決方案。

羅氏大藥廠總經理Girish Mulye強調，125年來羅氏致力於研發藥物和診斷方法，以改善、救助世界各地的生命，如今，羅氏已成為腫瘤學、免疫學、眼科、傳染病和神經科學領域臨 床差異化藥物的全球領導者；此次與台灣東洋策略聯盟，Girish Mulye表示，對台灣癌症患者的照護將具加乘的效果，除了提升台灣醫藥產業量能，並能共同推動劃時代的經典產品，透過台灣藥廠的廣大通路，永續造福更多病友。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，台灣東洋透過自主研發、生產製造和代理等方式創新前沿藥品，並長期參與國內醫學中心各項臨床實驗，不僅成為醫療團隊、國際生技藥廠對抗癌症等疾病領域所信賴的首選夥伴，更成爲穩居台灣癌症藥廠的第一品牌。

侯靜蘭進一步指出，台灣東洋除透過「授權引入國際新藥」、「外銷困難學名藥」與「自製國產新藥」 的營運三箭作為成長引擎外，也積極與國際醫藥夥伴合作，除有助於擴增產品組合也加速台 灣東洋轉型國際化的成長腳步。